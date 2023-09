Über 1000 Tiere dabei - So ging es heute beim Viehscheid in Oberstaufen zu

Tausende Besucherinnen und Besucher säumen den Weg, auf dem die Herden der 17 Alpen beim Viehscheid ins Tal ziehen. Einige Besucher hatten eine lange Anreise.

15.09.2023 | Stand: 16:07 Uhr

Ab dem Scheidplatz in Höfen bei Oberstaufen säumten tausende Menschen die kurvige Straße in Richtung Steibis. Von dort aus kamen nach und nach über 1000 Tiere – getrieben von den Hirtinnen und Hirten und deren Helfern – ins Tal. Die begeisterten Zuschauer und Zuschauerinnen präsentierten sich bei strahlendem Sonnenschein meist in farbiger Tracht mit bester Laune und Sonnenbrille.

