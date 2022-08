Viehscheid in Schöllang - heuer wohl ohne Festzelt

Beim Viehscheid in Schöllang war für Besucher immer einiges geboten. Doch 2022 wird das im nördlichsten Ortsteil von Oberstdorf wohl anders sein.

18.08.2022 | Stand: 10:56 Uhr

Wer sich beim Viehscheid in Schöllang auf eine zünftige Brotzeit gefreut hat, der schaut 2022 - wie beispielsweise auch in Kranzegg - nach derzeitigem Kenntnisstand in die Röhre.

Ein Rahmenprogramm mit Festzelt, Bierausschank und Verköstigung wird es wohl 2022 nicht geben.

Viehscheid in Schöllang 2022 - Rahmenprogramm abgesagt

Die Tiere müssen natürlich trotzdem vom Berg. Immer am 12. September kommen die jungen Kühe in Schöllang traditionellerweise von den Alpenwiesen zurück.

So sah der Viehscheid in Schöllang normalerweise aus

Vor Corona konnten beim Viehscheid Schöllang Besucherinnen und Besucher etwa 700 Tieren dabei zuschauen, wie sie ins Tal marschierten.

Bilderstrecke

So war der Viehscheid in Schöllang 2018

1 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 2 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 3 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 4 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 5 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 6 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold (Archiv) Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold (Archiv) 7 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 8 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 9 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 10 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 11 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild) Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild) 12 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 13 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 14 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 15 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 16 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 17 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 18 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 19 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 20 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 21 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 22 von 22 Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold Weiter geht die Viehscheid-Saison. Am heutigen Mittwoch ist Schöllang dran. Bild: Dominik Berchtold 1 von 22 Viehscheid Schoellang 2018 Ankunft der Alpe: Gutenalpe ca. 185 Stueck Bild: Dominik Berchtold Viehscheid Schoellang 2018 Ankunft der Alpe: Gutenalpe ca. 185 Stueck Bild: Dominik Berchtold

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Lesen Sie auch