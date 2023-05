So schön wird der Viehscheid in Wertach - mit oder ohne Festzelt?

Er zählt zu den ältesten Alpabtrieben im Allgäu: Der Viehscheid Wertach findet 2023 wieder am 18. September statt. Ein großes Fragezeichen gibt es jedoch noch.

Der Viehscheid in Wertach (Landkreis Oberallgäu) gilt als einer der ältesten Alpabtriebe im Allgäu. Bei dem relativ großen Viehscheid mit 600 bis 700 Rindern und tausenden Besucherinnen und Besuchern gibt es einen großen Krämermarkt.

Die Zahl der Besucher in Wertach nahm in den 1960er Jahren immer mehr zu. Daraufhin wurde 1972 erstmals ein Festzelt errichtet. Für dessen Betrieb waren von 1994 bis 2013 Georg und Luise Demmel zuständig. Von 2014 bis 2022 sorgten die Festwirte Stefan Kraus und Johannes Schmöger für ein buntes Programm im Bierzelt. Das Festzelt-Team kündigte allerdings an, 2023 sein Engagement einzustellen.

2022 kamen in Wertach über 600 Rinder von den Alpen Sorg 1, Reuterwanne, Sorg 2, Willers Berg, Schnitzlertal und von der Bichler Alpe bei Regen im Ort an. Ein Hirte von der Alpe Reuterwanne sprach von einem guten Alpsommer. 2021 und 2020 wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Viehscheid in Wertach 2023:

Steckbrief: Viehscheid Wertach 2023

Name: Viehscheid Wertach

Ort: 87497 Wertach, Grüntenseestraße 27 beim Feuerwehrhaus

Termin: 18.09.2023

Besonderheit: Sehr großer Alpabtrieb, einer der ältesten Viehscheide im Allgäu

Wann ist Viehscheid 2023 in Wertach?

Der Viehscheid in Wertach findet traditionell am 18. September statt. Ist dieser Tag ein Sonntag, fällt der Alpabtrieb auf den Tag danach. 2023 ist der Viehscheid in Wertach wieder traditionell am Montag, 18. September.

Das Wertacher Herbstfest mit Musik beginnt in der Regel bereits vorab mit dem traditionellen Dorfabend. Der Viehscheid-Tag beginnt um 8 Uhr mit dem Krämermarkt mit bis zu 70 Ständen und regionalen Angeboten wie Kräuter, Gewürze, Honig, Zirbenkissen, Trachtenmode, Süßigkeiten und Wurst - zwischen Rathaus und Scheidplatz am Feuerwehrhaus (Grüntenseestraße 27). Ende ist gegen 17 Uhr.

Gegen 8.30 Uhr beginnt das Alphornblasen am Scheidplatz. Die Herden der sechs Alpen treffen dort zwischen 8.30 und 11.30 Uhr mit etwa 600 bis 700 Rindern ein. Somit geht für Älpler und das Vieh der Alpsommer zu Ende. Die Tiere werden am Scheidplatz ihren Besitzern übergeben.

Gibt es beim Viehscheid in Wertach 2023 ein Festzelt?

Das ist noch nicht sicher. Denn wie Bürgermeisterin Gertrud Knoll bei einer Sitzung des Gemeinderats berichtete, habe das Wirte-Team vergangenes Jahr erklärt, das Festzelt nicht mehr aufzustellen und zu betreiben. Nun ist die Gemeinde auf der Suche nach einem neuen Wirt fürs Festzelt. Bislang ist sie aber nicht fündig geworden.

"Sollte sich ein Festwirt melden, wird es sicherlich ein musikalisches Herbstfest und einen zünftigen Viehscheid-Tag mit Essen und Trinken und einem bunten Programm geben", heißt es von der Tourist-Info Wertach.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Wertach?

Der Viehscheid in Wertach zählt zu den ältesten in der Region und hat einen großen Krämermarkt mit bis zu 70 Ständen. Bevor die Herden am Scheidplatz eintreffen, stimmen dort Alphornbläser die Zuschauer auf die Ankunft ein.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Wertach?

Die Feuerwehr Wertach weist vormittags am Viehscheid-Tag die Besucher zu mehreren Parkplätzen ein: auf die Wiese gegenüber des Feneberg-Markts an der Grüntenseestraße (von der Ampelkreuzung an der B310), im Industriegebiet, an der Bahnhofstraße sowie am Kreisverkehr Wertach West (am Ortsausgang in Richtung Immenstadt und Sonthofen). Autofahrer können zudem an der St. Sebastianskapelle (Grüntenseestraße 30) parken.

Die Herden kommen auf dem Scheidplatz an - am Schleifweg 9 beim alten Raiffeisenlager nahe der Grüntenseestraße in Wertach. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Die Grüntenseestraße ab dem Feneberg-Markt ist übrigens während des Alpabtriebs zwischen 8.30 und 14 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Wertach?

Wer mit dem Zug nach Wertach kommen will, sollte am Bahnhof in Oy-Mittelberg aussteigen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier) und weiter mit dem Bus nach Wertach fahren (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Wertach übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Wertach und den Ortsteilen Hinterreute, Vorderreute, Bichel, Enthalb der Ach, Hinterscheid, Vorderschneid, Unter- und Oberellegg und Gereute übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Wertach unter Telefon +49 8365 702199 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Wertach mit dabei?

Beim Viehscheid in Wertach sind etwa 700 Tiere von sechs Herden dieser Alpen mit dabei (Stand: 2022):

Alpe Sorg I mit Maria und Hans Jörg

mit Maria und Hans Jörg Untere Reuterwannen-Alpe mit Cornelia und Hannes Fickler

mit Cornelia und Hannes Fickler Alpe Sorg II mit Familie Schmöger

mit Familie Schmöger Alpe Vordere Kölle mit Karin und Alfred Enderle

mit Karin und Alfred Enderle Alpe Schnitzlertal mit Familie Bader

mit Familie Bader Untere Bichler-Alpe mit Christine und Jonas Gehring

Wer veranstaltet den Viehscheid in Wertach?

Veranstalter des Viehscheids ist der Markt Wertach. Die Gemeinde sucht noch einen Festwirt für 2023.

Viehscheide 2023 im Allgäu

