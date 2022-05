Viel Geld fließt in den Blaichacher Untergrund

21,5 Millionen Euro betragen laut Plan die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde. Welche die höchste Steuereinnahme ist.

30.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Von einem soliden Etat spricht Blaichachs Kämmerer Christian Haak. Mit fast 16 Millionen Euro ist der Verwaltungshaus halt (laufende Ausgaben) so hoch wie nie. 5,6 Millionen Euro sind im Vermögenshaushalt, fließen unter anderen in neue Wasser- und Kanalrohre unter der Schmaus-Kreuzung, die in einen Verkehrskreisel umgebaut wird. (lesen Sie auch: Neuer Kreisverkehr und B19: Baustellen aktuell bei Blaichach und Fischen). Der Gemeinderat stimmte dem 21,5-Millionen Etat der Gemeinde Blaichach zu.

Der Kreiselbau wird zwar größtenteils vom Landkreis gestemmt. Die voraussichtlichen Kosten betragen 1, 7 Millionen Euro. Aber wenn dort schon aufgebraben und umgestaltet wird, nutzt die Gemeinde dies und versenkt beispielsweise neue Wasserleitungen im Boden (145.000 Euro) und gestaltet im Untergrund die Kanalrohre um (125.000 Euro). Auch die Strategie zur Bekämpfung des Wasserverlusts nimmt 2022 Fahrt auf.

Wasserleitungen sind undicht

Bislang versickern durch marode Rohre Jahr für Jahr viele tausend Liter Wasser im Untergrund. Die undichten Stellen sollen aufgespürt, Rohre teilweise erneuert werden. Durch den Einbau von „Ultraschall-Durchflussmessgeräten“ soll sichtbar werden, in welchem Abschnitt Lecks sind. Ein Hochbehälter muss saniert, der bereits durchgeführte Wasserleitungs-Ringschluss in Bihlerdorf noch bezahlt werden. Insgesamt sind im Bereich „Wasserversorgung“ 534.000 Euro vorgesehen.

Im Investitionsplan des Bauamts sind 31.000 Euro für die Wegesanierung zum Sipplinger Kopf/Sederer einkalkuliert und eine Restkostenzahlung für den Bau des Mehrfamilienhauses in der Ettensberger Montfortstraße (160.000 Euro). Dort wurde vor zwei Jahren ein kommunales Wohnbauprojekt mit 18 günstigen Mietwohnungen verwirklicht, das Kosten von mehr als fünf Millionen Euro verschlang – und vor einigen Jahren für viel Aufregung im Dorf sorgte, weil dort ein beliebter Spielplatz weichen musste. Die Gemeinde gestaltete aber ein neues Spiel-Areal. (lesen Sie auch: Hebauf in der Montfortstraße)

Schulden: 693 Euro pro Kopf

Mit 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuer rechnet Haak im Jahr 2022. Sehr wenig im Vergleich zur Einkommenssteuer, die mit 3,67 Millionen Euro einberechnet wird im aktuellen Blaichacher Etat. Die Rücklage wird sich laut Plan etwas erhöhen, von 4,4 auf 4,6 Millionen Euro. Die Schulden der Gemeinde betragen vier Millionen Euro, pro Kopf sind das 693 Euro.

Welche Projekte unter anderem 2022 finanziert werden sollen:

Notstromversorgung (Feuerwehr/Bauhof) 180.000 Euro – zudem neun Katastrophenschutz-Sirenen für 90.000 Euro.

Sanierung Bauhof und Erweiterung Bauhofstadel 40.000 Euro.

Kita St. Magnus (u.a. Hochwasserschutz) 40.000 Euro

Neubau der Kita in der Jahnstraße (u.a. Planung) 80.000 Euro (lesen Sie auch: Geplant: 39 Wohnungen und ein Parkhaus für Blaichach

Dreifachturnhalle (Außenfassade) 50.000 Euro

Entwicklung der Ortsmitte

140.000 Euro

Beseitigung Hochwasserschäden Gunzesried Säge und Unterm Bild: 215.000 Euro

Wasserversorgung 535.000 Euro

Abwasserbeseitigung 330.000 Euro (unter anderem Regenüberlaufbecken in Bihlerdorf-Neukreuth)

Neue Steinstelen für den Friedhof 14.000 Euro.

Straßenbau, Restkosten „Am Scheibenbach Nord“ 130.000 Euro

Umbau Schmauskreuzung und Gehweggestaltung (Anteil der Gemeinde) 180.000 Euro

Straßenleuchten auf LED umgestellt 65.000 Euro

Hochwasserschutz am Scheibenbach 65.000 Euro

Erweiterung des Ostertalparkplatzes: 45.000 Euro. (Lesen Sie auch: So wollen Kommunen im südlichen Oberallgäu den Verkehr besser steuern)