Viele Blaskapellen im Oberallgäu sagen Jahreskonzerte ab

Die vierte Infektionswelle in der Corona-Pandemie macht für viele Blaskapellen im Oberallgäu ein Konzert unmöglich. Manche können nicht einmal mehr proben.

21.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Weihnachtskonzerte? „Ich wüsste nicht, dass jemand groß was plant“, sagt Stefan Köberle, stellvertretender Vorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) Sonthofen und Vorsitzender der Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang. „Wir haben uns auch entschlossen, das Jahreskonzert zu Weihnachten fallen zu lassen.“ Ihm zufolge sei auch in Berghofen, Altstädten und Schöllang nichts geplant. Das Herbstkonzert der Musikkapelle Fischen wurde abgesagt, das gleiche gilt für das Jahreskonzert der Musikkapelle Oberstdorf, das an diesem Samstag hätte stattfinden sollen. Die vierte Corona-Welle macht’s unmöglich.

"Riesiger" Aufwand

Ein Konzert zu organisieren, sei theoretisch nach der 2G- oder der 2G-plus-Regel machbar, aber der Aufwand einfach „riesig“, so Stefan Köberle. Proben jedoch finden in seiner Blaskapelle statt – nach der 2G-Regel. „Bei uns ist die Impfquote gut“, erklärt er. Etwa 80 Prozent der Musiker könnten antreten. Das sei aber nicht bei allen Kapellen so. Aufgrund niedriger Impfquoten könnten manche Ensembles derzeit keine Proben abhalten. Und bei der Jugendausbildung sei ein „Loch“ entstanden. Bis Mai habe man nur online unterrichten können, „aber das führt keinen so richtig weiter“. Da könne man eigentlich nur versuchen, die Leute bei Laune zu halten.

Schwierige Prognose

Wie’s weitergeht? „Es ist schwierig, etwas zu prognostizieren“, sagt Köberle. „Noch vor vier Wochen waren wir alle ganz zuversichtlich, auch in Richtung auf unser Jubiläum.“ Das 75-jährige Bestehen sollte mit einem Bezirksmusikfest gefeiert werden. „Das haben wir mittlerweile abgesagt.“ Die Sommersaison sei ziemlich normal gewesen, auch dank der Unterstützung durch die Gemeinden. Das sei aber nicht überall der Fall gewesen. Ob im kommenden Frühjahr größere Konzerte präsentiert werden können, bleibe abzuwarten. „Ich hoffe, dass irgendwo was stattfinden kann“, so der ASM-Vertreter.

