Viele Ideen – auch für eine „betagte Lady“: Neuer Kirchenmusiker in Oberstdorf

Pavol Valášek ist der neue Kirchenmusiker von St. Johannes Baptist in Oberstdorf. Der 29-jährige Slowake möchte ein breites musikalisches Angebot schaffen.

28.10.2022 | Stand: 17:06 Uhr

Derzeit lebt Pavol Valášek aus Kisten und Kartons. Eingerichtet hat er nur sein Schlafzimmer, auf den Rest der Möbel wartet der 29-Jährige noch. Das bereitet dem Slowaken kein Kopfzerbrechen. Dafür ist auch keine Zeit: Der neue Kirchenmusiker plant bereits eifrig für seine „Adventstrilogie“ in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Oberstdorf.

Auf den ersten Blick schaut Pavol Valášek aus wie ein Student. Lässiges Auftreten, moderner Haarschnitt, Drei-Tagesbart. Er trägt einen blauen Pulli, Jeans und Sneakers. Über das angestaubt-langweilige Image seines Berufs kann er nur müde lächeln. „Das bin ich ganz und gar nicht“, sagt er und zündet sich eine Zigarette an. Er hat große Pläne und viele kreative Ideen.

Kamera in der Empore

Hinter seiner Orgel will er sich nicht verstecken. Im Gegenteil. Gerade kommt Valášek aus der Kirche. Dort hat er mit Kirchenpfleger Hannes Kirschner eine Kamera in der Empore aufgebaut – für Liveübertragungen nach unten. Die Zuhörer im Kirchenportal sollen ihn per Leinwand verfolgen können. „Ich will, dass die Besucher alles hautnah mitkriegen.“

Der Auftakt mit Leinwand ist Valášek schon mal gelungen: Bei der „Orgelmusik zur Marktzeit“ Mitte Oktober spielte er eine halbe Stunde lang Werke von Johann Sebastian Bach und des französischen Komponisten Louis Vierne. Rund 80 Zuhörer lauschten seinem Spiel. Die Reihe soll als wiederkehrende Orgelmatinee fortgeführt werden, sagt er. Jeden ersten Samstag im Monat.

"Ich liebe Extreme"

Was verschlägt einen Stadtmenschen wie Pavol Valášek nach Oberstdorf? „Die Berge waren es nicht“, lacht er. Die habe er in seiner Heimat selbst gehabt. Ein Freund aus der Musikszene machte ihn auf die Stelle im südlichsten Dorf Deutschlands aufmerksam. „Ich liebe Extreme und Herausforderungen, darum bin ich da.“ Es ist ein ziemliches Kontrastprogramm zu seinem bisherigen „Leben aus dem Koffer“. Als Musiker ist er viel herumgekommen, sei es auf Konzerten in der Slowakei, Tschechien, Luxemburg und Deutschland oder zu internationalen Wettbewerben und zu Meisterkursen bei renommierten Interpreten wie Olivier Latry, Jean Baptiste Monnot oder Thierry Escaich. Nun wünscht sich Pavol Valášek ein ruhigeres und sesshafteres Leben.

Ein außergewöhnliches Talent

Dass er ein außergewöhnliches Talent besitzt, zeigte sich früh. Schon ein Jahr vor seinem Orgelstudium in Bratislava (2014 bis 2017) gewann er bei einem gesamtslowakischen Orgelwettbewerb den dritten Platz. Fünf Jahre später ergatterte er ein Deutschland-Stipendium in Saarbrücken. Parallel zum Studium machte er sich einen Namen als Organist beim Orchester des Slowakischen Rundfunks. Als „Sechser im Lotto“ bezeichnete er die Produktionen mit dem Slowakischen Fernsehen und dem Saarländischen Rundfunk, bei denen er mit Stücken von Bach, Bonnet und Liszt als Solokünstler glänzte. Das Ganze gipfelte in einer CD-Produktion des damals 23-Jährigen, welche ein „Türöffner“ war und ihn bekannt machte.

"Die Menschen hier sind so nett"

Über die Orgel in der Oberstdorfer Pfarrkirche sagt er, sie sei wunderschön, aber auch speziell aufgrund ihrer Bauweise. „Du brauchst ein feines Händchen für die betagte Lady.“ Seit Anfang September lebt er nun in der Gemeinde. Über zu wenig Anschluss kann er sich nicht beschweren, sein Handy quillt über vor Nachrichten. „Die Menschen hier sind so nett und hilfsbereit“, sagt er. Das macht ihm den Neuanfang leicht.

Pläne für eine "Adventstrilogie"

Seine Pläne für die Zukunft? Derzeit bereitet er eine „Adventstrilogie“ vor, drei unterschiedliche Veranstaltungen im November und Dezember in der Oberstdorfer Kirche. Er möchte ein breites musikalisches Angebot schaffen. Warum nicht mal ein Mozart-Requiem im Kirchenportal aufführen oder mit den Musikern vom „Oberstdorfer Musiksommer“ zusammen arbeiten?, fragt er. Auch eine entspannte „Orgelmusik für Marktbesucher“ am Samstag einmal im Monat schwebt ihm vor.

Seinen Fokus legt er nun erst mal auf seinen Kirchenchor, der dringend Verstärkung benötigt. Valášek möchte das Repertoire erneuern und neben alter, auch moderne Chorliteratur wie die von Morten Lauridsen oder Eric Whitacre einstudieren.

Vorstellbar wäre auch ein Projektchor wie der zum „Evensong“. Im Dorf gebe es so viele musikalische Ressourcen, die Pavol Valášek am liebsten „sofort“ zum Leben erwecken würde.

Pavol Valásek spielt Franz Liszt: Variationen über "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen".

