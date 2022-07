Vielfach ausgezeichnete Musiker spielen für einen guten Zweck in Bad Hindelang

Musiker des mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Trios Gaon geben zwei Benefizkonzerte in Bad Hindelang. Auf dem Programm stehen beliebte Werke der Klassik.

13.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Bad Hindelang Bekannte Werke großer Komponisten präsentieren die Musiker des mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten „Trios Gaon“ am kommenden Wochenende im Kurhaus von Bad Hindelang. Am Freitag spielt das Trio mit Tae-Hyung Kim (Klavier), Jehye Lee (Violine) und Samuel Lutzker (Cello). Am Sonntag lädt Tae-Hyung Kim, Professor für Klavier an der Universität Seoul, zu einer feierlichen Matinee ein. Organisiert werden die Konzerte von Eckehard Mädrich aus Bad Hindelang – heuer zum zehnten Mal. Mit dem Erlös der Benefizveranstaltungen werden die Bergwacht Hindelang und die evangelische Dreifaltigkeitskirche unterstützt. Über die Programme sprach Veronika Krull mit Samuel Lutzker.

Das Klaviertrio in c-Moll von Beethoven war schon gleich nach dem Erscheinen ein großer Erfolg. Woran lag das?

Samuel Lutzker: Ja, darin steckt eine unglaublich beeindruckende Energie, es ist wie eine Urgewalt. Gleichzeitig gibt es heroische Phasen. Die Tonart c-Moll hat ja immer etwas Bedrohliches, Schicksalhaftes. Es ist ein wahnsinnig vielseitiges Stück. Etwas ganz Besonderes. Ein Frühwerk, in dem eigentlich schon alles enthalten ist.

Das Notturno von Schubert wurde häufiger in Filmen und in der Popmusik verwandt. Wegen der eingängigen Melodien?

Lutzker: Ja, die Stimmung ist eine ganz besondere. Es ist natürlich immer ganz persönlich, was man dabei empfindet. Für mich ist es eine Sommerabendstimmung. Wenn man das einmal gehört hat, wird man diese Stimmung sofort wiedererkennen. Es hat eine Farbe, die einmalig ist. Das Programm haben wir bewusst so gestaltet, dass auf den Beethoven jetzt mit Es-Dur die leuchtende Variante von c-Moll folgt. Auch die Melodien sind sehr schön, wahnsinnig lange Melodien. Es erfolgt eine totale Verschmelzung der Instrumente, das ist, wie wenn man zusammen in einer Meditation unterwegs ist.

Das Trio Es-Dur hat Schubert in seinem Todesjahr vorgelegt. Ein reifes Spätwerk?

Lutzker: Das ist ein absolutes Spätwerk. Es ist ein sehr zugängliches Stück, sehr monumental, auch in der Länge. Es wurde von seinen Freunden moniert, es sei zu lang. Schubert legte dann eine gekürzte Fassung vor, wo er im letzten Satz gewissermaßen die Zeit still stehen lässt. Da hat er fast das Kernstück herausgenommen. Wir spielen die ursprüngliche Fassung. Irgendwie sind alle Tonarten dabei, es ist ein bisschen wie eine Odyssee. Das Werk, vor allem der zweite Satz, ist auch vielfach im Film verwandt worden, zum Beispiel in „Barry Lyndon“ von Stanley Kubrick. Es ist eine sehr melancholische Melodie, die im letzten Satz in einer Weiterverarbeitung wieder auftaucht.

Das zweite Konzert bestreitet Pianist Tae-Hyung Kim als Solist. Können Sie etwas zu seinem Programm sagen?

Lutzker: Ich habe ihn gerade hier, ich frage ihn mal auf Englisch … Er sagt: Es beginnt mit den „Papillons“ von Robert Schumann. Das sind ja eigentlich Schmetterlinge, aber hier geht es um eine Tanzveranstaltung, um etwas Festliches. Der gemeinsame Nenner ist das Festliche, das Feierliche. So auch im „Carnaval“ von Robert Schumann im zweiten Teil. Die „Moments Musicaux“ von Franz Schubert wiederum sind nicht so formell, sie klingen ganz intuitiv und spontan. Und für den Walzer, den Tae-Hyung Kim spielt, hat Sergej Prokofjew Material von Franz Schubert genommen. Also der rote Faden in diesem Programm ist das Feiern. Dahinter steckt der Gedanke, dass wir alle eine wahnsinnig schwierige Zeit mit der Corona-Pandemie durchgemacht haben, mit all den Beschränkungen, auch für uns Künstler, die wir teilweise monatelang nicht auftreten konnten. Jetzt haben wir das Gefühl, wir kommen wieder zusammen.

Was zeichnet in Ihren Augen Tae-Hyung Kim als Pianisten aus?

Lutzker: Er hat so eine Farbigkeit und gleichzeitig so einen Überblick über das Geschehen. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt bei allen, mit denen ich gespielt habe. Tae-Hyung Kim singt förmlich auf dem Klavier – das Singen ist immer der Ursprung, Instrumentalisten versuchen immer, so gesanglich wie möglich zu spielen. Und dann gleichzeitig den philosophischen Teil der Musik zu erfassen, das zu vereinen, ist die große Kunst.

Die Benefizkonzerte: Das Konzert mit dem „Trio Gaon“ findet am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr statt. Das Konzert mit dem Pianisten Tae-Hyung Kim folgt am Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr. Beide Konzerte finden im Kurhaus von Bad Hindelang statt. Die Klavier-Matinee war ursprünglich in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche geplant, wurde dann aber verlegt. Karten gibt es bei der Tourist-Information, Telefon 08324/892-0.

Das Trio Gaon.

Das Ensemble tritt mit einem anderen Programm auch beim Oberstdorfer Musiksommer auf.

