Vier Berliner Philharmoniker musizieren als Streichquartett in Fischen

Solisten der Berliner Philharmoniker führen als Varian-Fry-Quartett in Fischen in die Welt der Streichquartette. Auch ein frühreifes Werk von Mozart erklingt.

18.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Einen vielfältigen Blick in die Welt der Streichquartette gewähren am Sonntag, 22. Januar, führende Streichersolisten der Berliner Philharmoniker in der Fiskina in Fischen. Das „Varian-Fry-Quartett“ interpretiert Werke von Mozart, Beethoven, Bohuslav Martinu und Schumann. 2019 war das Quartett ein erstes Mal in Fischen. Heuer treten die Musiker in etwas anderer Besetzung an: Die Cellistin Rachel Helleur kann wegen Krankheit nicht kommen, stattdessen spielt Joshua Halpern, Karajan-Stipendiat des Orchesters. Veranstalter ist die Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“. Das Programm erläutert der Geiger Philipp Bohnen.

Mozart schrieb das Streichquartett G-Dur mit 14 Jahren. Wie „ausgereift“ ist das Werk?

Philipp Bohnen: Das G-Dur Streichquartett KV 80 von Wolfgang Amadeus Mozart ist ein für einen 14-Jährigen erstaunlich reifes Werk. Mozart schreibt dieses Quartett in einer viersätzigen Form und beginnt mit einem wunderbar einfachen, gleichermaßen gehaltvollen, schlichtweg wunderschönen langsamen ersten Satz. Besonders in diesem ersten Satz gibt Mozart Einblicke in seine Reife. Aber auch in den folgenden Sätzen kommt Mozarts Reife durch seine große Souveränität im Umgang mit den Formen der einzelnen Sätze zum Ausdruck. Gleichermaßen besticht das ganze Quartett durch sprudelnde Virtuosität und Spielfreude. Insgesamt ist dieses Streichquartett ein kleiner Rohdiamant, mit dem ein Quartett-Abend immer fantastisch eröffnet werden kann, da es auch zeigt, aus welcher musikalischen Welt die Besetzung Streichquartett kommt und gleichzeitig Ausblick gibt auf alles, was kommen könnte.

Das Beethoven-Quartett trägt den Beinamen „Quartetto serioso“. Warum?

Bohnen: Beethoven schrieb das Streichquartett op. 95 von 1810 bis 1811. Kurz zuvor, im Sommer 1809, kam der Krieg zwischen Österreich und Frankreich der Hauptstadt Wien unmittelbar nahe. Anhand der Briefe, die Beethoven seinem Verleger geschrieben hat, kann man erkennen, dass das Leid und Elend der Menschen Beethoven tief bewegt haben muss. Des Weiteren stürzt Beethoven in eine tiefe Krise, als die Tochter seines Hausarztes, Therese Malfatti, im Sommer 1810 seinen Heiratsantrag ablehnt. Aufgrund dieser Lebensumstände erscheint es fast unwirklich, wenn im „Quartetto serioso“ hier und da noch Hoffnungsschimmer aufblühen. Diese werden aber oft wieder abrupt und dramatisch unterbrochen oder auch virtuos zerschlagen.

Den gebürtigen Tschechen Bohuslav Martinu hat man als „wahren Erben Antonín Dvořáks“ bezeichnet. Zu Recht?

Bohnen: Bohuslav Martinu hat bereits sehr früh seine ganz eigene Klangsprache gefunden. Als Schüler von Josef Suk, der wiederum der Lieblingsschüler Antonín Dvořáks war, trägt er aber die romantische böhmische Schule in sich. Während sich Martinu immer wieder folkloristischer Stilelemente und Melodien bedient, sind diese immer in seiner musikalischen Handschrift geschrieben: rhythmisch und harmonisch spannend sowie teilweise herausfordernd. Aber immer mitreißend und sehr facettenreich zugleich. Ich würde also sagen, dass Bohuslav Martinu vor allen Dingen sein ganz eigener Musiker und Komponist war und gar kein Erbe antreten musste. Dennoch hatten Dvořák und Martinu eine große Gemeinsamkeit: die Verbundenheit zur Musik ihrer Heimat.

Was zeichnet das Streichquartett a-Moll von Robert Schumann aus?

Bohnen: Die Musik von Robert Schumann ist für uns immer besonders. Nicht nur dieses Streichquartett. Auch, wenn uns die Unterschiede der Personen Robert Schumann und Johannes Brahms bekannt sind, so ist es doch gleichzeitig für uns Musikerinnen und Musiker eine Herausforderung, den Schumannschen Klang zu finden. Natürlich ist auch Schumanns Klang von seiner Zeit, also der deutschen Romantik, geprägt, und natürlich gibt es auch Parallelen zu seinem wichtigen Weggefährten Johannes Brahms. Allerdings würde man beiden großen Meistern unrecht tun, sie klanglich zu sehr miteinander zu vermischen. Schumanns Musik wirkt oft fragil, fasziniert aber auch gleichzeitig durch eine Offenheit und feine, geläufige Virtuosität. Die klanglichen Facetten sind unglaublich gehaltvoll und vielschichtig. Seine Phrasierungen nehmen vielleicht manches Mal sehr eigene Wege, aber diese Wege sind es, die uns die beiden großen Widersacher in Schumann selbst auch musikalisch kennenlernen lassen: Florestan und Eusebius.

Sie sind nicht zum ersten Mal in Fischen. Wie sind Ihre Erinnerungen an den vergangenen Auftritt?

Bohnen: Wir verbinden mit Fischen ein wunderbar aufmerksames wie herzliches Publikum. Auch an einen Saal mit wunderbarer Akustik erinnern wir uns sehr gerne. Wie in diesem Jahr, waren wir bei unserem vergangenen Konzert im Winter da, und es war herrlich, aus der Schneelandschaft hinein in den warmen Saal zu kommen und, umgeben von dieser wunderschönen Natur, musizieren zu dürfen. Jetzt freuen wir uns sehr auf das Sammeln weiterer schöner Erinnerungen.

Das Meisterkonzert mit dem Varian-Fry-Quartett findet am Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen statt. Karten gibt’s im Vorverkauf bei „Bücher Greindl“ in Sonthofen, Telefon 08321/26160, und im Gästeservice Fischen, Telefon 08326/3646-0, sowie an der Abendkasse.

