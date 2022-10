Vier Einsiedler erleben Rätselhaftes: Bauerntheater Hinterstein spielt Schwank

Das Hintersteiner Bauerntheater feiert Jubiläum und zeigt„Der Horoskopwastl“. Er erzählt von vier Männern, deren selbstzufriedenes Hüttendasein gestört wird.

Das Hintersteiner Bauerntheater feiert sein 50-jähriges Bestehen und führt zu diesem Anlass ein Stück auf, das bereits im Gründungsjahr 1972 gezeigt wurde. „Der Horoskopwastl“ heißt der sehr unterhaltsame Jubiläums-Dreiakter, mit dem das Ensemble um die beiden Spielleiter Daniela Fink und Christoph Kögel am Freitag, 28. Oktober, im Festsaal Premiere feiert. Bärbel Bentele hat den Schwank für die Inszenierung in Mundart umgeschrieben.

Die Geschichte: Die Freunde Wastl (Cornel Wechs), Sepp (Markus Blanz), Balthasar (Ahmed Arif) und Vitus (Borgias Blanz) wollen mit Frauen, Freundinnen und Bräuten künftig nichts mehr zu tun haben und ziehen sich in die Einsamkeit einer Hütte in den Eckwiesen zurück. Dort hat Wastl genug Zeit für seine Horoskope und astrologischen Fachbücher, Sepp kümmert sich mehr recht als schlecht ums Kochen und Putzen, Vitus genießt sein Leben vom Sofa aus und Balthasar geht ab und zu ins Dorf und besorgt Lebensmittel und Bier.

Ein Unterrock taucht auf

Die Vier genießen ihr Einsiedlerleben sehr, während sich ihre Frauen Walli (Julia Hespeler), Vroni (Maria Arif) und Afra (Daniela Fink) überlegen, wie sie ihre Männer zurückbekommen könnten. Und so taucht zunächst ein Unterrock aus knallroter Seide auf der Hütte auf, dann kommt ein hübscher Büstenhalter dazu und dann verschwindet im Gegenzug ein Stück Wammerl, das der Sepp fürs Mittagessen haben wollte und von dem sich Balthasar sicher ist, es in der Metzgerei im Dorf gekauft und in seinen Rucksack gesteckt zu haben …

Die Hintersteiner greifen eine Tradition wieder auf

Laientheater hat es in Hinterstein schon in den 20-er Jahren gegeben. In den Kriegsjahren wurde nicht gespielt, aber in der Nachkriegszeit gab es wieder erste Aufführungen auf der kleinen Bühne im Gasthaus Steinadler. Wegen der beengten Verhältnisse und ohne Räume fürs Umziehen und Schminken gab es dann aber ab 1957 keine Aufführungen mehr. Bis in der Turn- und Festhalle eine Bühne gebaut wurde und eine Gruppe engagierter Hintersteiner die Theater-Tradition wieder aufgenommen hat. So wird seit 1972 wieder Theater gespielt – viele Jahre lang im Frühjahr in Mundart für die Einheimischen und im Sommer in verständlichem „Schilehrarditsch“ für die Gäste.

Vorstellungen und Karten

Aufführungen des „Horoskopwastls“ finden am 28. und 29. Oktober, am 3., 4., 5., 10., 11., und 12. November jeweils um 20 Uhr in der Festhalle in Hinterstein statt.

Karten für alle Termine gibt es am Freitag, 21. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in der Festhalle und anschließend bis 12. November täglich unter der Nummer 0175/5320360.

