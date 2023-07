Vier Fahrradunfälle bei Sonthofen - Radfahrer teilweise schwer verletzt

Vier Radfahrer erlitten bei Unfällen in Sonthofen Verletzungen. Autofahrer fährt 25-jährigen Radfahrer in Sonthofen um

12.07.2023 | Stand: 14:32 Uhr

Im Laufe des gestrigen Dienstags, 11. Juli, ereigneten sich in und um Sonthofen vier Fahrradunfälle. In Sonthofen, Burgberg und Fischen stürzten Radler und verletzten sich teilweise schwer. Alle vier mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sonthofen – 75-Jähriger Radfahrer übersieht parkendes Auto

Angefangen hatte es am Vormittag, als ein 75-jähriger Radler nach rechts vom Stadionweg in die Altstädter Straße abbiegen wollte, dabei nach links schaute und einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw übersah.

Sonthofen – Autofahrer übersieht Radler und fährt ihn um

In den frühen Nachstunden ereignete sich ein weiterer Unfall in Sonthofen. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer übersah dem Einbiegen aus der Oststraße einen auf der Berghofer Straße stadtauswärts fahrenden 25-jährigen Radfahrer und fuhr ihn um.

Fischen – Rennradfahrer kommt nicht aus seinen Klickpedalen und stürzt

Gegen Abend fuhr ein Rennradfahrer an eine Kreuzung in der Fischener Hauptstraße und wollte anhalten. Da er jedoch nicht aus seinen Klickpedalen herauskam, stützte er.

Burgberg – 23-Jähriger verbremst die Kurve nicht

Wenig später fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad, von Unterortwang bei Burgberg kommend, zum Ortwanger Baggersee und verbremste sich in einer Rechtskurve.

