Der jüngste Verdächtige ist erst 14: Polizei fasst vier mutmaßliche Einbrecher

Die Polizei hat vier mutmaßliche Einbrecher ermittelt. Sie sollen für 13 Einbrüche in Immenstadt und dem Oberallgäu verantwortlich sein. Der Schaden ist immens.

01.09.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Die Immenstädter Polizei hat vier mutmaßliche Einbrecher gefasst. Sie sollen laut Polizei für eine Serie von 13 Einbruchsdiebstählen verantwortlich sein. Bereits seit Mitte Juli hatten die Einbrecher die Polizei beschäftigt.

Die Verdächtigten sollen hauptsächlich in Tankstellen und Vereinsheime eingebrochen sein. Dazu wandten sie wohl brachiale Gewalt an, wie die Polizei berichtet. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Diebe stahlen Bargeld und Gegenstände im Wert eines geringen fünfstelligen Betrags.

13 Einbrüche in Immenstadt und im Oberallgäu: Mutmaßliche Täter nach Einbruch in Tankstelle geschnappt

Geschnappt hatten die Ermittler die Tatverdächtigen nach einem kürzlichen Einbruch in eine Tankstelle in Immenstadt. Nach einer Fahndung nahmen die Beamten einen 14-jährigen Tatverdächtigen auf einem Fahrrad nahe des Auwaldzentrums vorläufig fest. Auch einen weiteren 15-jährigen Verdächtigen nahmen die Ermittler in der selben Nacht fest. Die Ermittlungen führten noch zu zwei weiteren mutmaßlichen Tätern, einem 19-Jährigen und seiner 20-jährigen Freundin.

