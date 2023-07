Vier Titel zum Abschluss: TC Sonthofen krönt Traumsaison

Die Tennis-Teams des TC Sonthofen krönen eine erfolgreiche Spielrunde mit vier Aufstiegen. Die Damen verpassen den Coup beim Krimi-Finale in Füssen.

17.07.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Eine meisterliche Saison für den Tennisclub Sonthofen ist zu Ende. Der TCS feierte mit seinen Mannschaften zum Abschluss der Spielrunde 2023 vier Meisterschaften und vier Aufstiege in die nächsthöhere Klasse.

Besonders beeindruckend war zum Saisonabschluss die Vorstellung der Herren in der Südliga II. Die Mannschaft in der Besetzung Pascal Swoboda, Nico Fäßler, Lukas Harzheim, Finn Clormann, Tobias Gall und Simon Edelmann sicherte sich durch einen 9:0-Galasieg gegen den TC Hindelang die Meisterschaft. Dabei holte der TCS die Maximalausbeute von 14:0 Punkten dank sieben Siegen in sieben Spielen.

Damen 40 und Bambini feiern Meisterschaft

Auch die Damen 40 der Kreisstädter feierten jüngst ihre Meisterschaft in der Südliga II mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Saisonspielen. Die Knaben 15 belegen ebenfalls den ersten Platz in der Gesamtwertung in der Südliga III nach dem 4:2-Erfolg gegen den TTC Füssen II. Sicher Meister sind ebenfalls schon die Bambini I in der Südliga III. Noah Weirich und Moritz Neusch, Rafael Rauscher und Joshua Edelmann gewannen mit 4:2 gegen Marktoberdorf und holen den Titel.

Die Herren 60 mussten zwar ersatzgeschwächt eine deutliche 0:9-Niederlage gegen den TC Geretsried hinnehmen und beendeten die Saison in der Landesliga I auf dem fünften Rang – der Klassenerhalt ist aber gesichert. Ebenso wie die ebenfalls in der Landesliga spielenden Herren 65 und das sportliche Aushängeschild, die Herren 40. Das Landesliga-Team von Kapitän Christoph Penke gewann zum Saisonabschluss auswärts beim TC Peiting mit 7:2 und beendet die Runde auf Rang drei.

Die Damen 50 erkämpften sich einen weiteren Sieg und gewannen auswärts gegen den TC Mauerstetten mit 4:2, wodurch sie auf Rang zwei in der Südliga II klettern. Auch die Herren II verbuchten zum Abschluss einen Sieg beim 6:3 gegen den TSV Durach II – sie sind Dritter in der Südliga III.

TC Sonthofen: Damen-Team verliert Final-Krimi

Das mit Spannung erwartete Krimi-Duell der Damen um die Meisterschaft in der Südliga II ging beim TTC Füssen mit 3:6 verloren. Ohne Mannschaftsführerin Carolin Waibel, die aufgrund einer Verletzung passen musste, unterlag der TCS und musste sich mit Abschlussrang zwei zufriedengeben. Die Sonthofer Mädchen 15 sind ebenso Vizemeister in der Südliga III nach einem Heimsieg gegen den TC Legau.

Die Junioren 18 lieferten sich ein hart umkämpftes Duell beim 3:3 gegen den TC Legau, bleiben aber Schlusslicht der Südliga III und die zweite Bambini 12 eroberte durch einen überzeugenden 6:0-Sieg gegen Altusried Rang drei.