Vierjähriger als Glücksbringer: ERC Sonthofen gewinnt nervösen Landesliga-Start

Ein Bub wird zum Maskottchen für den ERC . Beim Auftakt gegen Bad Aibling spielt das Team nervös und hektisch, aber erfolgreich. Routiniers gehen voran.

10.10.2022 | Stand: 19:07 Uhr

Als Glücksbringer wird er jederzeit wiederkommen dürfen. Ein vierjähriger Knirps bescherte dem ERC Sonthofen einen gelungenen Einstand. Der jüngste U7-Spieler des Vereins, Leo Würr, durfte zum Landesliga-Auftakt seines ERC gegen den EHC Bad Aibling mit Kapitän Christian Engler einlaufen und die Partie mit dem Einwurf des Pucks symbolisch eröffnen.

Für die „Schwarz-Gelben“ war der Bub ein gutes Maskottchen: Das Team um das Trainergespann Vladimir Kames und Helmut Wahl besiegte die Oberbayern vor 400 Zuschauern auf heimischem Eis mit 5:1. „Ich bin zufrieden, weil es wichtig war, dass gut wir gut starten“, sagte Kames. „Wir sind mit drei Punkten reingekommen und vom Ergebnis her sind wir im Plan. Auch wenn es doch Details in unserem Auftreten gegeben hat.“

Der vierjährige Leo Würr durfte die Landesliga-Partie eröffnen. Bild: Bettina Brunner

Damit bezieht sich Kames vor allen Dingen auf die spürbare Nervosität seiner Schützlinge beim ersten Heimauftritt in der Landesliga. Anfangs allerdings, nachdem der kleine Leo das Spiel eröffnet hatte und auch kurzfristig die Spielleitung von Hauptschiedsrichter Sebastian Eisenhut übernommen hatte, war der ERC früh sehr präsent.

Zweimal Havlicek und Stransky stellen früh auf 3:0

Von Spielbeginn an drang Sonthofen beim Comeback des „verlorenen Sohnes“ Marc Sill etliche Male in das Verteidigungsdrittel der Gäste – Bad Aibling mühte sich zu verteidigen, konnte aber die Sonthofer Führung durch eine Einzelleistung von Ondrej Havlicek nach fünf Minuten nicht verhindern. Nur drei Minuten später legte Matyas Stransky nach einem Zuspiel von Alexander Henkel zum 2:0 nach. Kurz vor Drittelende verwandelte Ausnahme-Spieler Havlicek die Vorlage von David Mische mit einem Nachschuss zum verdienten 3:0-Zwischenstand.

Wer im Mitteldrittel von einem Spaziergang für die Gastgeber ausgegangen war, wurde eines Besseren belehrt: Bad Aibling kam besser in Partie, verschleppte aber das Tempo zunehmend – „und wir haben uns da leider angepasst“, sagte Vladimir Kames. So gelang es den Gästen auch, nach vier Minuten im zweiten Drittel auf 1:3 zu verkürzen. „Aibdog“ Thomas Neumaier fälschte den Fernschuss von Lucas Wimmer unhaltbar für Fabian Schütze im ERC-Tor ab. Sonthofen agierte nun etwas hektisch und scheiterte mit zu vielen Einzelaktionen. „In dieser Phase waren wir sehr nervös, es war sicher auch die Aufregung einiger Jungs“, sagte Kames. Sein Team fing sich aber zum Drittelende und erhöhte in Überzahl durch Christian Engler noch zum 4:1-Pausenstand.

Der Schlussabschnitt begann für den ERC allerdings mehr als glücklich. Zuerst machte sich Gäste-Stürmer Norman Böhmer nach einem individuellen Fehler auf und davon, scheiterte aber am Sonthofer Gestänge.

Und kurz darauf ließen die Oberbayern auch noch eine 2:0-Situation vor dem ERC-Tor mit einem Lattenschuss ungenutzt. Der letzte Treffer blieb den Oberallgäuern vorbehalten: Ondrej Havlicek platzierte während einer Überzahlsituation das Zuspiel von Kames im Kreuzeck über der Stockhand des Gästegoalies zum Endstand von 5:1.

ERC-Coach Kames: "Man muss das verstehen"

„Wichtig ist das Resultat, auch wenn man gesehen hat, dass wir ein paar hektische Kleinigkeiten im Spiel hatten“, sagte Kames. „Das muss man verstehen, immerhin war es für 80 Prozent der Jungs das erste Landesliga-Spiel überhaupt in ihrer Karriere. Ich hoffe, dass wir da bald entspannter sind.“

Daran und an taktischen Feinheiten wollen der 38-Jährige und Trainerkollege Helmut Wahl arbeiten, bis es am kommenden Sonntag zum SC Forst geht. „Wir werden an der Taktik arbeiten, beim Bully in der defensiven Zone und offensiv richtig zu reagieren – nach verlorenem und nach gewonnenem Bully“, sagte Kames. „Ansonsten arbeiten wir weiter an den Dingen, die die Jungs gerade lernen.“