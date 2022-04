Voith und Sonthofer Bäckereien spenden 2000 Osterhasen

Die Bäckereien Münzel, Waginger und Wirthensohn lieferten 2000 Osterhasen an soziale Einrichtungen in Sonthofen. Initiiert hatten die Aktion Voith-Mitarbeiter.

24.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

2000 gespendete Osterhasen der Bäckereien Münzel, Waginger und Wirthensohn sind an 14 Sonthofer soziale Einrichtungen verteilt worden. Initiiert haben die Aktion laut einer Pressemitteilung Mitarbeiter der Firma Voith. Die Aktion soll als Dankeschön an sozial Engagierte verstanden werden. Zudem „können wir mit derartigen Aktionen unser 150-köpfiges Expertenteam hier in Sonthofen ein Stückchen enger zusammenbringen“, sagte Voith-Standortsprecher Matthew Watts.

Die Osterhasen wurden von knapp 50 Voith-Mitarbeiterin verpackt und ausgeliefert. „Die aktuellen Zeiten sind für uns Bäcker durch die Pandemie und deren Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, insbesondere das Gast- und Tourismusgewerbe, alles andere als leicht“, erklärten Karl-Heinz Münzel, Michael Waginger und Thomas Wirthensohn, Inhaber der Bäckereien. „Dennoch waren wir ohne langes Überlegen bereit, gemeinsam diese großartige Geschichte mit unseren gebackenen Hasen zu unterstützen“, ergänzten sie.

