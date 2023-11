Jeder Achte hat Leseschwierigkeiten - Neuntklässler werben für Lerntreff

Mittelschüler verteilen Flyer des VHS-Lerntreffs in Sonthofen. Dort wird Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, kostenlos geholfen.

24.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In einer Welt, die von Informationen und schriftlicher Kommunikation geprägt ist, sollte der Zugang zu Bildung ein universelles Recht sein. Leider ergab die LEO-Studie der Universität Hamburg 2018, dass in Deutschland jeder achte Erwachsene Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat. Dieses alarmierende Ergebnis hat die Oberallgäuer Volkshochschule (VHS) in Sonthofen dazu bewogen, eine Initiative zu starten.

Sonthofer Neuntklässler unterstützen VHS-Lerntreff

Seit Mai bietet die VHS dienstags von 14 bis 18 Uhr einen offenen Lerntreff an. Dieser steht jedem ohne Voranmeldung, unverbindlich und kostenfrei offen und richtet sich besonders an diejenigen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, heißt es in einer Mitteilung der Bildungseinrichtung. Um die Bekanntheit dieses Angebots zu steigern, hat die VHS mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Stadt Sonthofen anlässlich des Weltalphabetisierungstags im September eine Flyeraktion gestartet. Diese Aktion wurde auch von den Mädchen und Jungen der 9. Klassen der Mittelschule Sonthofen unterstützt, in dem sie Informationsmaterial in Haushalten in der ganzen Stadt verteilten. Dabei wurde besonders darauf geachtet, die Aktion so niederschwellig wie möglich zu gestalten.

Niedrige Hemmschwelle als Bedingung des Erfolgs

Nico Meyer, Geschäftsleiter der Oberallgäuer Volkshochschule, zeigt sich begeistert von der Resonanz: „Die Flyeraktion war ein Erfolg und hat dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf unser Angebot zu lenken. Bildung darf keine Hürden kennen, und wir freuen uns über die positive Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Sonthofen sowie mit allen weiteren Kooperationspartnern.“ Die LEO-Studie hatte auch herausgestellt, dass über die Hälfte der betroffenen Erwachsenen Deutsch als Herkunftssprache haben, und 62 Prozent von ihnen erwerbstätig sind. Die bisherigen Teilnehmer des Lerntreffs in Sonthofen, zwischen acht und zwanzig an der Zahl, haben zu 100 Prozent einen Migrationshintergrund. Die niedrigere Hemmschwelle für Menschen mit Migrationshintergrund, sich Sprachangeboten anzunehmen, zeige den Erfolg des offenen Lerntreffs, sagt Meyer.

Auch finanzielle Kompetenzen werden vermittelt

Nun hofft die VHS, dass durch die Flyeraktion mehr Menschen auch ohne Migrationshintergrund erreicht werden können. „Die Weiterführung der Aktion und die positive Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Einrichtungen sind wichtige Schritte, um die Königsaufgabe zu erfüllen, Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben zu unterstützen“, sagt Meyer. Er bekräftigt, dass Bildung für alle da sein sollte, und betont, dass der Lerntreff nicht nur das Lesen, Schreiben und Rechnen fördert, sondern auch individuelle Hilfe bei Bewerbungsschreiben und Anträgen bietet. Die Nutzung digitaler Medien und finanzielle Grundkompetenzen stehen ebenfalls auf dem Programm.

