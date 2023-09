Wenn die Gutenachtgeschichte eine Herausforderung ist - Hilfe bei Lerntreff

Beim offenen Lerntreff an der Volkshochschule Oberallgäu werden alle Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, kostenfrei unterstützt.

08.09.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Jeder achte Erwachsene in Deutschland kann nicht ausreichend lesen und schreiben, ergab die LEO-Studie der Universität Hamburg 2018. Ein schockierendes Ergebnis. „Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein“, sagt Nico Meyer, Geschäftsleiter der Oberallgäuer Volkshochschule (VHS) in Sonthofen. Seit Mai bietet die Einrichtung deshalb dienstags von 14 bis 18 Uhr ein offenes Lernangebot an.

