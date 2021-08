Volkshochschule: Programm für neues Semester steht

Neues Kursheft der Oberallgäuer Einrichtung in Sonthofen bietet abwechslungsreiche Bildungsmöglichkeiten in Herbst und Winter.

Rechtzeitig zum neuen Semester legt die Oberallgäuer Volkshochschule (OVH) in Sonthofen ihr neues Programm vor. Das Kursheft wird am Freitag, 3. September, der Heimatzeitung Allgäuer Anzeigeblatt beiliegen. Darüber hinaus wird es auch wieder an den üblichen Stellen kostenlos ausgelegt.

Zum Schutz für die Teilnehmer und Referenten mussten wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Kurse und Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden. Im Herbst- und Wintersemester ist der größte Teil der Kurse wieder in Präsenz geplant. Sollte dies dennoch wieder nicht möglich sein, können die meisten Kurse in ein Online-Format wechseln, teilt die OVH mit. Zudem wird auch der Ausbau der digitalen Angebote weiter vorangetrieben.

"Sehr schönes Gefühl"

„Für mich als neuer Leiter, der seit Februar nur das leere Gebäude kannte, ist das ein sehr schönes Gefühl“, sagt OVH–Leiter Nico Meyer. „Während des Lockdowns haben wir versucht, möglichst viele Kursangebote übergangsweise online anzubieten.“ Aus einigen Kursen hätten sich feste Gruppen entwickelt, die die Vorteile des Online-Unterrichts entdeckt haben. Sie sind ortsunabhängig. So konnte die OVH während der Pandemie die ersten Teilnehmer eines Deutsch-Kurses aus Mexiko und den Arabischen Emirate begrüßen. Im Bereich „Digitales Lernen und Livestreams“ knüpft die Volkshochschule sogar mit online- und Hybrid-Kursen an die Entwicklung der letzten beiden Jahre an.

Abwechslungreiche Bildungsmöglichkeiten

Das Programmheft für das Herbst-/Wintersemester 2021/22 der OVH bietet wieder abwechslungsreiche Bildungsmöglichkeiten. Weiter ausgebaut wurde beispielsweise die Kooperation mit dem Medienzentrum Oberallgäu IT. Auf dem Programm stehen da unter anderem EDV Kurse mit eigenem Notebook für ältere Menschen. Einen Schwerpunkt bildet wie immer der Themenbereich Berufliche Bildung. Im Sprachenbereich finden Sie auch dieses Semester wieder Angebote der verschiedenen Sprachen auf allen Niveaustufen. Im Programmbereich Gesundheit laden rund 120 Kursangebote zum Auspowern, Muskeln kräftigen, Entspannen und achtsamer werden ein.

