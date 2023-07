Schulschließung in Hirschegg: Wie geht es für die 36 Schüler weiter?

Die Volksschule in Hirschegg schließt - Proteste bleiben aber aus. Warum alle Parteien diese Lösung unterstützen und wie es für die Schüler weiter geht.

13.07.2023 | Stand: 19:12 Uhr

Ein Fenster der Volksschule Hirschegg ist weit geöffnet. Schulleiter Walter Grabherr und Lehrer Matthias Zobel stehen an der Fensterbank und werfen ihre Schülerinnen und Schüler raus, ein Kind nach dem anderen. Ein symbolischer Akt, denn die Schule wird geschlossen. Nach den Ferien werden die Kinder die Schule in Mittelberg besuchen. Doch anders als in anderen Orten Vorarlbergs, wo kleine Dorfschulen schließen mussten, ist man in Hirschegg mit der Lösung sehr zufrieden.

