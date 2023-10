Volles Programm: Immenstadt und Sonthofen richten Doppelspieltag aus

Die Handballer aus Immenstadt und Sonthofen veranstalten einen Doppelspieltag in der Julius-Kunert-Halle. Die Vorzeichen können unterschiedlicher nicht sein.

19.10.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Sie machen wieder gemeinsame Sache. Die Handballer des TV Immenstadt und des TSV Sonthofen veranstalten am kommenden Sonntag den ersten Doppelspieltag der neuen Saison in der Immenstädter Julius-Kunert-Halle. Den Auftakt machen die Sonthofer ab 16 Uhr mit der Bezirksliga-Partie gegen den TSV Murnau. Ab 18 Uhr fordert der TVI Kaufbeuren/Neugablonz zum Derby in der Bezirksoberliga.

In der Bezirksliga Alpenvorland stehen sich mit Sonthofen und Murnau zwei Schwergewichte gegenüber. Die Kreisstädter sind mit nur einer Niederlage Tabellenführer und empfangen den ambitionierten Aufsteiger auf Oberbayern, der ebenfalls erst eine Partie verlor. Das bisher letzte Duell datiert vom 8. Februar 2020, als man sich in der corona-bedingt beendeten Saison um den Meistertitel der Bezirksliga duellierte. Damals hatte die jeweilige Heimmannschaft das Spiel für sich entscheiden können.

Sonthofen fordert starke Murnauer

Dass der TSV Murnau in der bisherigen Saison gute Ergebnisse geliefert hat, ist nicht überraschend. Die Mannschaft hatte in der vergangenen Saison wieder in der Bezirksklasse starten müssen. In Murnau selbst gibt man die „Top Fünf“ für das Team um Trainer Maxi Dück als Ziel aus. Das bewies Murnau im ersten Spiel der Saison mit einem Remis gegen Gilching. Das Duell mit Sonthofen wird zeigen, ob Murnau zu den besten Teams der Liga gehört.

Die Sonthofer beweisen in dieser Spielzeit bisher beeindruckende Konstanz. Mit deutlichen Siegen und einer konzentrierten Abwehrarbeit hat der TSV bisher einige Erfolge gefeiert. Das ist vor allen Dingen auf Teamarbeit und die Fähigkeit zurückzuführen, in entscheidenden Momenten effektiv zu agieren.

„Wir müssen aber noch konstanter unsere Leistung abrufen. Wir haben es noch nicht geschafft, über 60 Minuten unser Spiel auf hohem Niveau zu halten“, sagt Trainer Cristian Savlovschi. Ein Detail, das das Samstags-Spiel noch brisanter macht, ist die Tatsache, dass sowohl Sonthofen als auch Murnau erst eine Niederlage in der laufenden Saison hinnehmen mussten. Beide Teams werden alles daran setzen, ihre Erfolgsbilanz auszubauen.

Lakotta erwartet mehr Trainingsbeteiligung

Personell könnte sich die Lage beim TSV Sonthofen wieder entspannen. In den vergangenen Spielen konnte man nicht auf alle Spieler zurückgreifen. Bisher steht nur hinter dem Einsatz von Fabian Hofmann noch ein Fragezeichen.

„Da müssen wir schauen, ob es am Sonntag geht. Vielleicht ist ein Einsatz möglich“, sagt Savlovschi. Dagegen war die Trainingsbeteiligung unter Woche nicht optimal. Kapitän Laurenz Lakotta fordert mehr Einsatz: „Vor so einem Spiel ist das sehr schade. Das sollte in Zukunft besser sein, wenn wir Ambitionen haben uns an der Tabellenspitze festzusetzen.“

Immenstadt ist Vorletzter der BOL

Gänzlich andere Ziele verfolgen die Kollegen des TV Immenstadt notgedrungen. Vor den „Grünen“, aktueller Vorletzter der BOL, stehen harte Aufgaben – den Auftakt dazu macht das Derby gegen Kaufbeuren/ Neugablonz.

Den Gästen ist der Saisonstart gelungen. Aus fünf Spielen holte die SG sechs Punkte und steht somit verdient auf Platz fünf der Tabelle. Mit Niklas Klöck können die Ostallgäuer zudem auf den aktuell gefährlichsten Spieler der Liga (44 Tore in vier Spielen) zurückgreifen. Aber nicht nur Klöck sorgt für Gefahr: Mit 30 Toren im Schnitt stellt Kaufbeuren/Neugablonz einen der besten Angriffe der Liga.

"Grüne" zumindest defensiv stark

Das Bild beim TV Immenstadt zeichnet eine komplett andere Lage nach. Der Saisonstart missglückte mit nur einem mageren Punkt aus vier Spielen und einer aus TVI-Sicht viel zu deutlichen Niederlage im Derby gegen Waltenhofen (19:27). Dennoch stellt der TVI die drittbeste Defensive der Liga und wird sich auch am Sonntag auf seine Stärken verlassen müssen.

„Unsere Abwehr im Zusammenspiel mit unseren Torhütern ist unsere große Stärke. Am Sonntag müssen wir aber eine Schippe Einsatz und Aggressivität drauf packen, um Kaufbeuren so wenig Möglichkeiten wie möglich zu geben“, sagt der Immenstädter Kapitän Sebastian Engl. „Wenn es uns dann gelingt, im Angriff unsere Möglichkeiten besser zu nutzen, dann holen wir zwei Punkte.“ Engl vertraut auf die Stärken seiner Mannschaft und zeigt sich zuversichtlich, den lange ersehnten ersten Sieg für das Team von Trainer Mihaly More zu holen.

Personallage beim TVI entspannt sich

Ein möglicher Grund könnte die sich allmählich entspannende Personallage beim TVI sein. Der aus Lindau zur Mannschaft gestoßene Jannis Herter wird sein erstes Spiel im Trikot der „Grünen“ machen und mit Tim Tschaffon kehrte ein bekanntes Gesicht zum TV Immenstadt zurück.

Bereits am frühen Samstagabend müssen sich die Damen des TV Immenstadt ab 17 Uhr in Memmingen beweisen. Der Vorjahresmeister hat den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse verweigert und startete am vergangenen Wochenende mit einer 25:26-Niederlage in die Saison. Nach zwei Spielen und zwei Siegen stehen die TVI-Damen an der Tabellenspitze. „Memmingen ist die einzige Mannschaft, die wir in der vergangenen Saison nicht schlagen konnten. Das soll sich am Samstag ändern. Wir wollen die zwei Punkte“, fordert Trainer Sebastian Engl, der am Samstag auf einen vollen Kader zurückgreifen kann.