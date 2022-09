Strahlend gegen den Stotterstart: So wollen die Sonthofer Volleys die Krise vermeiden

Nach zwei Pleiten zum Auftakt der 3. Liga wollen die Sonthofer Volleys schnell in die Spur. Zwei Puzzleteile und ein neuer "Co" könnten zum Faktor X werden.

Es war alles andere als ein Auftakt nach Plan. Mit zwei bitteren Pleiten sind die AllgäuStrom Volleys Sonthofen in die Saison der 3. Liga Ost gestartet. Dabei fehlten Trainerin Vanessa Müller in Erfurt und in Markkleeberg gleich vier, beziehungsweise. fünf Akteurinnen. Damit der Stotterstart kein Fehlstart wird, soll für das verstärkte Team schon am Samstag ab 19.30 Uhr der erste Sieg her. Vor dem Heimspiel gegen Augsburg-Hochzoll in der Allgäu-Sporthalle blicken wir mit Müller zurück auf die Vorbereitung, zwei Zugänge, einen neuen Co-Trainer und ein ambitioniertes Saisonziel.

Angekommen in der 3. Liga Nach der ersten „richtigen“ Spielzeit in der 3. Liga fühlten sich die Volleys, die die Saison als Fünfter abgeschlossen hatten, „angekommen. Wir wollten für die neue Saison auf dem aufzubauen, wo wir im Frühjahr aufgehört haben“, sagt Müller: „Wir sind in mentalen Bereichen stärker geworden – auch wenn da noch viel mehr geht. Und im Angriff sehe ich große Fortschritte.“

Kraft und Ausdauer Eine allzu lange Pause gab es für ihre Schützlinge allerdings nicht – im Sommer war das Gros der Sonthoferinnen im Sand unterwegs. Bis Anfang Juli, als Müller das Team zur Vorbereitung versammelte. Nach drei wöchentlichen Kraft-Ausdauer-Einheiten nach Anleitung der ehemaligen Zweitliga-Spielerin Franca Blanz begann das Team Ende Juli mit dem Balltraining. Das alte Leid der geschlossenen Hallen in Sonthofen

Zwei Puzzleteile Das große Plus: Der Kader – weitgehend aus jungen Spielerinnen bestehend –, der Drittliga-Luft schnuppern durfte, ist zusammengeblieben. Sogar Außenangriff-Talent Alena Pauker hat sich nach einer Findungsphase am Stützpunkt in Stuttgart für einen Verbleib in Sonthofen entschieden. Dazu haben die Verantwortlichen zwei echte Verstärkungen an Land gezogen. Greta Günnewig spielte zuletzt in Köln in der 3. Liga als Kapitän und wird das Spiel der Volleys zumindest in der Hinrunde auf der Diagonalposition bereichern. „Sie hat eine große Erfahrung und strahlt eine Ruhe aus, die sie auf die Mädels gut überträgt“, lobt Müller. Hinzu kommt Mittelblockerin Nell Pia Oswald aus Hammelburg (Bayernliga), allerdings schon mit Zweitliga-Erfahrung. „Nell ist nach Kempten gezogen und hat sich uns angeschlossen. Sie ist nach einem Probetraining wahnsinnig schnell ins Team gewachsen, was zeigt, dass sie eine sehr offene Art hat“, sagt Müller. „Und sie verfügt über viel Spielwitz.“ Noch dazu sind die beiden „Neuen“ mit 29 Jahren im besten Alter, um dem nach wie vor jungen Team zu helfen.

Der Neue an der Linie Eine wichtige Stelle konnte Müller in eigener Sache besetzen: ihren Co-Trainer. Nachdem sich Top-Zuspielerin Veronika Kettenbach auf das Spielen konzentrieren will, war dieser Posten vakant. Der 31-jährige Michael Höbel steht künftig als Co-Trainer an der Seitenlinie. Höbel kommt aus Mauerstetten, arbeitet als Lehrer in Sonthofen und spielt in Türkheim selbst noch aktiv.

Nach oben offen Angesichts des verpatzten Saisonstarts fällt Müllers Fazit doch getrübt aus. „Es tut natürlich weh, wenn man so startet. Gerade, weil wir in zentralen Bereichen ein gutes Gefühl gehabt haben“, sagt die 30-Jährige. „Aber wir sind guter Dinge, dass wir schnell den Schalter finden.“ Prinzipiell sind die Volleys weit stärker als vor einem Jahr. Bis auf Janina Landerer ist das Team komplett, sogar punktuell verstärkt – und die Jungen sind reifer. „Es müsste also mindestens der fünfte Platz werden, den Anspruch haben wir allemal“, sagt Müller. „Es ist sogar nach oben alles offen. Es kann gut sein, dass wir oben mitspielen. Aber wir werden vor allem den Jungen keinen Druck machen.“

