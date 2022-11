Vollgepackt mit Diebesgut: Pärchen stiehlt in mehreren Läden in Immenstadt

Ein Paar hat in Immenstadt mehrere Geschäfte und eine Person bestohlen. Sogar in ihrer Unterhose hatte eine 26-Jährige die Ware versteckt.

04.11.2022 | Stand: 14:02 Uhr

Ein 37-Jähriger und eine 26-Jährige haben in mehreren Läden in Immenstadt Waren im dreistelligen Wert entwendet. Laut Polizei wurde das Paar in einer Drogerie in der Bahnhofstraße dabei beobachtet, wie es Modeschmuck und Parfüm im Wert von circa 130 Euro in die Taschen steckte.

Schmuck, Parfum, Kleidung: In mehreren Läden in Immenstadt hatte das Paar geklaut

Polizeibeamte durchsuchten die Frau und den Mann. Bei der 26-Jährigen fanden sie neben dem Diebesgut aus dem Drogeriemarkt eine Winterjacke im Wert von 80 Euro, die sie aus einem Bekleidungsgeschäft am Marienplatz entwendet hatte, eine gestohlene Kette von einem Stand des Herbstmarktes (ebenfalls am Marienplatz), eine Sparkassenkarte und eine Sparkassenkarte, die nicht ihr gehörte.

Sogar in ihrer Unterhose hatte die Frau gestohlene Ware versteckt. Ein Paar Ohrringe und ein Ring wurden darin gefunden, deren Herkunft bisher noch nicht geklärt werden konnten. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

