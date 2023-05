Tim-Felix Heinze hört nach 25 Jahren als Vorstand des DAV Oberstdorf auf

Heinze stand dem DAV Oberstdorf vor. Dort begleitete die Sanierung der Fiderepasshütte. Wie er das Ehrenamt und einen 60-Stunden-Job unter einen Hut brachte.

Tim-Felix Heinze ist keiner, der lange fackelt. 25 Jahre lang war er neben seinem Beruf als Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater Vorsitzender der Sektion Oberstdorf des Deutschen Alpenvereins (DAV). 50 bis 60 Stunden im Büro, drei bis fünf Stunden pro Woche für den DAV. Wie man so etwas schafft? Heinzes Antwort überrascht. Er sei nicht sonderlich intelligent, behauptet der 58-Jährige über sich selbst. Aber er sei schnell und fleißig.

Recht lange bitten musste man ihn wohl nicht, als man vor 25 Jahren einen Nachfolger für Peter Ege suchte. „Das war für mich irgendwie selbstverständlich“, sagt Heinze. Geboren wurde er in München und wenn man mit ihm spricht, schleicht sich schon mal ein altbayerisches „mei“ durchs Telefon. Doch seine Wurzeln liegen in Oberstdorf, wo die Mutter ein Haus besaß. So war er oft im Allgäu unterwegs, arbeitete in jungen Jahren zwei Jahre lang als Hirte auf der Gutenalpe im Oytal. Schon seine Eltern waren Alpenvereinsmitglieder. Als Kind schlief er auf Hütten im Matratzenlager und wusste nach Banklehre, Bundeswehr und Jurastudium: „Ich will im Allgäu arbeiten.“ (Lesen Sie auch: Diese Hütten haben schon auf)

Alpenverein Sektion Oberstdorf hatte damals 1.515 Mitglieder, heute 5.400

Als man ihn an die Spitze der Oberstdorfer Alpenvereinssektion wählte, hatte diese 1.515 Mitglieder und 311.000 Mark (entspricht 159.000 Euro) Schulden. Seitdem hat sie 2,5 Millionen Euro in die vereinseigene Fiederepasshütte investiert, steht aktuell mit einem Plus von 300.000 Euro auf dem Konto da und steigerte die Mitgliederzahl auf 5400. Er und seine Mitstreiter hätten der Sektion finanziell gut geholfen, meint Heinze trocken.

Er weiß noch, wie er am Tag nach der Wahl von Peter Ege sechs Leitzordner und die Schlüssel in die Hände gedrückt bekommen hat. Unterstützung habe er von seiner Frau Uli erhalten und vom damaligen Vorstandsteam mit Gerhard Schmid als Stellvertreter, Schatzmeister Heribert Schwarz und Tourenwart Stefan Tauscher. Tauscher begleite ihn seit 25 Jahren, „nicht nur beim Verwaltungsbergsteigen, sondern auch in den Bergen“, sagt Heinze. (Das könnte Sie interessieren: Saison-Start für Wandern und Bergsteigen: Experte aus dem Allgäu gibt Tipps für richtiges Verhalten am Berg)

Charakter der Fiderepasshütte im Oberallgäu erhalten

Der passionierte Alpinist erinnert sich, wie sich Anderl Heckmeiers Erstbesteigung der Eigernordwand zum 60. Mal jährte: „Wir hatten ihm einen Hubschrauberflug auf die Fiderepasshütte geschenkt. Weil der Hubschrauber einen Defekt hatte und sich dadurch der Flug ins Tal verzögerte, konnten wir den Sonnenuntergang auf der Wiese oberhalb der Hütte genießen.“ Die Hütte nahm laut Heinze über die Jahre eine zentrale Rolle seiner Aufgaben ein. „Unser Ziel war es, sie in ihrem ursprünglichen Charakter zu erhalten, aber dennoch auf den modernsten Stand der Technik zu bringen, um für das hohe Gästeaufkommen gerüstet zu sein“, betont der 58-Jährige. Wenn er bei Bauvorhaben nach dem Rechten sehen musste, sei er vom Büro aus schnell auf die Hütte rauf und wieder runter gelaufen. „Ich bin mein eigener Chef, ich kann’s tun“, sagt der Steuerberater. Auch seine Kollegen in der Kanzlei seien ehrenamtlich engagiert.

Weitere große Aufgabenbereich des DAV seien der Unterhalt der alpinen Wege und die technische Leitung der Kletterhalle gewesen. (Lesen SIe hier: Hoch die Hände, Wochenende: Klettern boomt)

Steuerberater tritt vom Ehrenamt beim DAV Sektion Oberstdorf zurück

Wie er wuchsen auch Heinzes Kinder im Alpenverein auf. Aber während andere mit Ehrenämtern erst loslegen, wenn die Kinder erwachsen sind, zieht sich Heinze daraus zurück. Überall in der Gesellschaft würden Senioren bestimmen. Doch seine Überzeugung ist: „Lasst die Jungen ran.“ Sie hätten eigene Ideen. Und Heinze? Der kümmert sich in der Freizeit nun mit dem Sohn weiter um seine 30 Ziegen und sechs Rinder. Weil eine kleine Landwirtschaft betreibt er auch noch. „Ich bin zeitlich gut organisiert“, stellt er fest.

