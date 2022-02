Vom Jäger zum Gejagten: Burgberger Volleys in neuer Rolle

Nicht nur im Ahrtal entstehen 2021 große Unwetter-Schäden, auch in Rettenberg, in Burgberg, Blaichach und einigen weiteren kleinen Oberallgäuer Gemeinden. In Wagneritz (Rettenberg) am Fuße des Grünten zum Beispiel hatte sich das Wasser auf dem Weg ins Tal in einen reißenden Strom verwandelt. Es gibt ein Video von einem Auto, das in den Sturzfluten schwimmt.