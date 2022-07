Vom Ortszentrum in die Dörfer: Musikkapelle Stein tritt an weiteren Plätzen auf

Probleme machen kreativ: Die Musikkapelle Stein geht bei ihren Standkonzerten neue Wege. Dirigent Martin Spettel stellt das Konzept vor.

Immenstadt-Stein Die Musikkapelle Stein geht neue Wege. Der Auftakt ihrer traditionellen Standkonzerte findet am Mittwoch, 13. Juli, um 20 Uhr noch in Stein statt, danach geht’s in die Dörfer. Statt wie bisher auf dem Dorfplatz aufzutreten, verlagert die Musikkapelle Stein ihre Standkonzerte heuer erstmals in die umliegenden Ortschaften. Marion Bässler sprach mit Dirigent Martin Spettel über die Hintergründe des neuen Konzepts, die Erwartungen der Musiker und das Programm, mit dem sie ihre Zuhörer erfreuen werden.

Wie hat die Musikkapelle Stein die kulturelle Durststrecke in der Corona-Pandemie überstanden?

Martin Spettel: Relativ gut. Den letzten Winter haben wir unter Einhaltung der verschiedenen Auflagen fast komplett durchgeprobt. Nur ein paar wenige Musiker waren ausgeschlossen, rund 80 Prozent von uns waren geimpft. Als im Frühjahr wieder alle durften, haben sich die, die pausieren mussten, wieder gut in den Stamm eingefügt.

Haben Sie in der Zeit aktive Mitglieder verloren? Und wie sieht es mit dem Publikumsinteresse aus, ist das zurückgegangen?

Spettel: Von den Musikern haben wir nur einen, der vorübergehend pausiert. Das hat allerdings nichts mit Corona zu tun, sondern familiäre Gründe. Aus den ersten Erfahrungen, die wir heuer machen durften, geht klar hervor, dass das Interesse der Zuhörer gestiegen ist. Unser klassisches Neujahrskonzert haben wir von Silvester auf April verlegt und es in einen musikalischen Ostergruß umgewandelt. Die Resonanz war durchwegs groß. Auch am 1. Mai war die Hölle los. So viele Zuhörer hatten wir noch nie. Wir haben eine Stunde länger gespielt, weil das Publikum richtig heiß auf Live-Musik war.

Für Ihre Standkonzerte haben Sie sich ein neues Konzept überlegt. Wie kam es dazu?

Spettel: Sonst haben wir klassische Standkonzerte auf dem Dorfplatz in Stein gespielt. Die sind in den vergangenen zwei Jahren fast komplett ausgefallen. Im ersten Jahr wäre es uns mit der Registrierung der Zuhörer und den anderen Auflagen schlicht zu viel Aufwand gewesen, vergangenes Jahr ging dann ein bisschen was, bis überraschend unser Vorsitzender verstorben ist. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass uns der Dorfplatz wegen des Umbaus des Kindergartens nicht zur Verfügung steht. Wir wollen die Standkonzerte aber nicht ausfallen lassen, deshalb haben wir uns überlegt, was wir machen können. Die Idee, in die Dörfer zu gehen und die Zuhörer vor Ort mit Musik zu erfreuen, ist während Corona schon einmal aufgeflammt. Jetzt werden wir sie umsetzen.

Wie sieht Ihr neues Konzept aus und was genau ändert sich?

Spettel: Unser erstes Konzert werden wir noch in Stein spielen, allerdings bei unseren langjährigen Unterstützern vom Hotel Krone. Danach gehen wir in die ehemaligen Ortsteile von Stein, nach Bräunlings, Gnadenberg, Seifen, und Obereinharz und treten dort auf. Vergangenes Jahr sind wir schon mal ohne Ankündigung in den Ortsteilen aufgetaucht und haben gespielt. Das ist sehr gut angekommen, daher wollen wir das nicht ganz aufgeben.

Was erwarten Sie sich von Ihren Auftritten in den Ortsteilen?

Spettel: Da lassen wir uns überraschen. Vielleicht kommen in den Ortsteilen viele Leute zu unseren Standkonzerten, die sonst nicht bis nach Stein gefahren wären. Wir wollen jedenfalls zeigen, dass die Baustelle auf dem Dorfplatz uns nicht aufhalten kann.

Was erwartet das Publikum bei Ihren Standkonzerten?

Spettel: Hauptsächlich machen wir natürlich gemütliche böhmische Blasmusik. Wir haben aber auch ein paar modernere Stücke im Programm, um für Abwechslung zu sorgen, einige sogar mit Gesang. (Foto: Stefan Wissmüller)

Zur Person: Martin Spettel leitet seit zweieinhalb Jahren die Musikkapelle Stein als Dirigent. Zuvor war der 32-Jährige stellvertretender Dirigent der Musikkapelle.

