Von der Herrenschneiderin zur Kurseelsorge von Oberstaufen

Judith Krug tritt in Oberstaufen die Nachfolge von Josef Hofmann an, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Die 41-Jährige will offen für Neues sein.

09.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Ich bin offen für Neuerungen und freue mich über Anregungen“, stellt Pastoralreferentin Judith Krug fest. Seit dem 1. August ist sie das neue Gesicht in der Katholischen Kur- und Tourismusseelsorge des Marktes Oberstaufen und folgt dem langjährigen Leiter Josef Hofmann nach, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Die 41-Jährige will einige der bewährten Angebote weiterführen, nimmt jedoch auch neue Veranstaltungen auf: „Es wird Angebote für Familien geben mit Wanderungen, Schatzsuchen, Erzählungen und kreativen Elementen.“

Erst eine Lehre als Herrenschneiderin

Die Pastoralreferentin lebt mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn in Wiedemannsdorf. Nach ihrem Abitur absolvierte sie zunächst eine Lehre als Herrenschneiderin in einer Maßschneiderei in Kempten. Danach lebte sie für elf Jahre in Augsburg, wo sie Katholische Theologie und Germanistik studierte und vier Jahre als Fakultätsassistentin an der Universität tätig war. Im Jahr 2016 begann Krug als Pastoralassistentin in der Pfarrei St. Lorenz in Kempten und wurde kürzlich in einer Aussendungsfeier gemeinsam mit 15 weiteren neuen Mitarbeiterinnen von Bischof Dr. Bertram Meier für den pastoralen Dienst im Bistum beauftragt. „Ich habe mich auf die Stelle in Oberstaufen beworben, weil ich die Arbeit in der Natur und die kreativen Möglichkeiten dabei spannend finde“, berichtet die Pastoralreferentin der Kur- und Tourismusseelsorge, die der Pfarreiengemeinschaft Oberstaufen mit den Orten Thalkirchdorf, Steibis und Aach unter dem leitenden Pfarrer, Dekan Karl-Bert Matthias, zugeordnet ist. „Eine gute Übergabe der Arbeit war mir besonders wichtig“, schildert Krug ihre Anfangszeit, während der Pfarrer Matthias, ihr Vorgänger und Sekretärin Stefanie Reichart sie in alles eingeführt hätten.

Josef Hofmann habe sich in seinen 24 Dienstjahren an vieles herangewagt und war sehr wissbegierig. „Diese Grundhaltung hat mich beeindruckt“, schildert Krug. Bewährte Angebote wie Berggottesdienste, spirituelle Angebote in Kirchen und Kapellen sowie in der Natur, meditative Themen- und Kapellenwanderungen sowie die ökumenischen „Atempausen“ werden weitergeführt. Für den Kapellenweg gebe es jetzt ein Detektivheft für Kinder, sagt Krug.

Ökumene ist weiter wichtig

„Der ökumenische Anspruch ist weiter wichtig“, betont sie. So freue sie sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem evangelischen Pfarrer Andreas Wasmer, der in einigen Monaten seinen Dienst antreten wird. Die Zusammenarbeit mit der OTM (Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH) habe sich in der vergangenen Zeit bewährt.

Aber auch für persönliche, seelsorgliche Gespräche steht Judith Krug zur Verfügung. „Während der Bürozeiten haben wir eine offene Tür, ansonsten genügt ein Telefonanruf zur Vereinbarung eines Termins“, sagt die Tourismusseelsorgerin, die sich auf den Austausch mit anderen freut. Das Büro befindet sich im Pfarrheim (Kirchplatz 7), Telefon 08386/2246.

