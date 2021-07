Von fünf Hotels bleibt bisher nur eines übrig

Alger Immobilien plant in Immenstadt-Bühl zwei „Seehäuser“ direkt am Großen Alpsee. Stadtrat stimmt zu

28.07.2021 | Stand: 19:02 Uhr

Vor einem Jahr gab es fünf Investoren, die in Immenstadt ein Hotel bauen wollten. Derzeit ist nur noch ein Projekt in Immenstadt-Bühl direkt an der Promenade des Großen Alpsees übrig geblieben. Doch das soll auch umgesetzt werden. Die große Mehrheit im Stadtrat gab jetzt dem notwendigen Bebauungsplan ihre Zustimmung. Der Bauherr, Alger Immobilien aus Immenstadt, will nächstes Jahr damit starten – wenn das Verfahren endlich abgeschlossen ist.

Denn der Bebauungsplan für „Bühl-Mitte“ beschäftigt den Stadtrat bereits seit über eineinhalb Jahren. Allerdings liegt die lange Dauer weniger an dem Hotelprojekt als vielmehr an dem bestehenden Musikpavillon, für den es keine Genehmigung nach dem Emissionsschutzgesetz gab. Erst über ein sogenanntes „Urbanes Gebiet“ konnte der Bestand des beliebten Veranstaltungsorts direkt am See gesichert werden (wir berichteten).

Für das geplante Hotel wurde ein „vorhabenbezogener Bebauungsplan“ aufgestellt, der dem Stadtrat ein größeres Mitspracherecht einräumt. Nach mehreren Diskussionsrunden stimmten die Stadträte der Planung für die beiden „Seehäuser“, die Peter Alger errichten will, in diesem Sommer grundsätzlich zu. Nur das vordere der beiden Gebäude waren ihnen noch zu nah an der Promenade und damit am Wasser.

Dem trug der Bauherr Rechnung. Wie Algers Architekt Jürgen Enz und der von der Stadt beauftragte Planer Hubert Sieber erläuterten, wurde im Entwurf das vordere Gebäude verschwenkt und rückt so von der Promenade weiter weg. In den beiden Seehäusern sind an der Stelle, wo früher das Strandcafé betrieben wurde, 22 Zimmer und Ferienwohnungen (44 Betten), ein öffentliches Café mit Terrasse im Erdgeschoss und eine Tiefgarage in zwei Untergeschossen vorgesehen.

Rudolf Seber (Aktive) befürchtete, dass das Café, das dem Stadtrat wegen der Alpsee-Urlauber wichtig ist, im Winter geschlossen werden könnte. Doch laut Enz sei die Größe des Cafés nur saisonal unterschiedlich: im Sommer weite sich das Café auf die Terrasse aus, im Winter schrumpfe es auf das Gebäude-Innere zusammen. Wie Sieber erläuterte, werde der Bebauungsplan jetzt öffentlich ausgelegt. Danach werden die Stellungnahmen von Behörden und Bürgern bewertet und dann könne der Stadtrat Baurecht für das Hotel erteilen.

