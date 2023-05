Von Höhenflügen und anderen Abenteuern: Drei Kulturpreise in Oberstaufen vergeben

Sibylle Seiler-Senft hat den Oberstaufner Kunstpreis erhalten. Bei der Ausstellung des Künstlerkreises erhalten auch Hildegard Rasch und Ilka Kupfer Preise.

Wer möchte nicht einmal aus seinem Alltag ausbrechen, /allgaeu/immenstadt/auf-spannendem-weg-junge-kuenstler-aus-dem-oberallgaeu-zeigen-ihre-werke_arid-562781vielleicht auf und davon gehen, vielleicht auch nur „Ab in die Luft“ entfliehen. Doch jeder Höhenflug endet für uns Menschen zwangsläufig auf dem Boden – vielleicht auch auf jenem der Tatsachen. Weniger prosaisch, aber durchaus realistisch zeigt diesen Vorgang Sibylle Seiler-Senft in einer Zeichnung. Gleitschirmflieger setzen – um einen ausdrucksstark gezeichneten Nadelbaum herum – letztendlich zum unausweichlichen Landeanflug an.

Für dieses Blatt hat die in Oberstaufen lebende Künstlerin den Oberstaufner Kunstpreis 2023, der mit 500 Euro dotiert ist, aus der Hand von Hans-Peter Beyrer, Direktor der Raiffeisenbank Westallgäu, erhalten, die sämtliche Auszeichnungen stiftete. Der Preis gilt zwar einer einzelnen Arbeit. Doch habe die Künstlerin mit all ihren Beiträgen in dieser Ausstellung und mit ihrer eigenständigen Handschrift überzeugt, begründet Sprecher Gunther le Maire die Entscheidung der Jury.

Weitere Preise

Die durfte bei dieser Jahresausstellung des Künstlerkreises Oberstaufen auch noch zwei weitere Preise innerhalb der 14 Ausstellenden vergeben. Anlass ist das 20-jährige Bestehen des Künstlerkreises. Hildegard Rasch erhielt für ihr Gemälde „Hornerrennen“ den mit 200 Euro dotierten zweiten Preis, Ilka Kupfer für ihre Eselgruppe aus Ton den mit 100 Euro dotierten dritten Preis.

Hildegard Rasch aus Oberstaufen zeige in ihren Arbeiten „einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne“, urteilte Gunther le Maire als Sprecher der Jury. Der gehörten unter anderem auch die Künstlerin Ragela Bertoldo aus Lindenberg und der Künstler Werner Kimmerle aus Isny an. So stellt Hildegard Rasch zum Beispiel auch stimmungsvoll einen Bauerngarten im Winter dar.

"Entzückende" kleine Eselgruppe

Von Ilka Kupfer aus Lindenberg überzeugte die Jury eine „entzückende“ kleine Eselgruppe, bei der ein Hirt einen kleinen Esel selbst trägt. Doch auch die „Großbaustelle“ von Ilka Kupfer habe beeindruckt, ein riesiger Elefant, in dessen Körper Löcher klaffen, die von erheblich kleineren Menschen auf Leitern mit Verbandsmaterial gestopft werden. Zumindest versuchen sie es.

Hier deuten sich gesellschaftskritische Töne an, wie etwa auch im gegenüberliegenden surrealen Bild „Energiehunger“ von Jeannette Lindermann, die eine gestylte Schöne in eine Glühbirne beißen lässt, die ihr als saftiges Obst, auf einer Gabel aufgespießt, gereicht wird.

Afrikas bedrohte Tierwelt

Angela Steur erinnert an Afrikas bedrohte Tierwelt mit dem gelungenen und sehr dekorativen Gemälde eines Sekretär-Vogels. Gundula Schindele bietet unter dem Titel „Heiter bis wolkig“ eine Landschaftsszene am Meer. Ala Botnarescu führt sich in den Künstlerkreis Oberstaufen mit einer filigranen Zeichnung von „Tausendfüßlern“ ein, die ein Blatt über und über bevölkern. Stefan Ehrck zeigt eine in Stahlwolle „befangene“ menschliche Figur. Und Siglinde Knestel hat schwarz lackierte Metallblätter von Beilen und Hacken unter dem Motto „A cappella“ zu einer witzigen Ansammlung von Chorknaben arrangiert.

Lieblingsstücke des Künstlerkreises Oberstaufen

Neben der Hauptausstellung zeigen die Künstler auch ihre Lieblingsstücke – aus denen neben der preisgekrönten Arbeit von Sibylle Seiler-Senft zum Beispiel auch das nostalgisch anmutende Portrait der „Frau mit den Bernsteinaugen“ heraussticht, das Ingrid Huober wie in einem kostbaren, ebenfalls gemalten Rahmen präsentiert.

Die Malerin aus Oberreute wird von Bürgermeister Martin Beckel bei der Vernissage als unermüdlicher Motor des Künstlerkreises Oberstaufen besonders gewürdigt, der seit 20 Jahren das Kulturleben bereichere und zum Beispiel auch mit Gedächtnisausstellungen an wichtige verstorbene Künstler der Gemeinde erinnert habe wie etwa Otto Keck. Heuer widmet sich eine weitere Sonderausstellung dem Thema „In Bewegung“.

Schwungvolles von "Triollage"

In Bewegung versetzte auch das Ensemble Triollage die Besucher bei der von Kurdirektorin Constanze Höfinghoff stilvoll moderierten Vernissage mit zündenden, ausdrucksstark interpretierten und mitreißenden Klängen aus aller Welt: Tangos von Astor Piazzolla, Klezmerstücken, Balkanmelodien und dem schwungvollen Hit „Tico tico“ des Brasilianers Zequinha de Abreu.

Mitreißende Musik versprechen auch die „Lanigans“, die am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr ein Konzert mit Irish Folk inmitten der Ausstellung präsentieren.

Öffnungszeiten: bis Pfingstmontag, 29. Mai, täglich von 13 bis 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr.

