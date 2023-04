Von James Bond und einer eitlen Schönheit erzählt das Frühjahrskonzert in Vorderburg

Die Musikkapelle Vorderburg beweist bei ihrem Frühjahrskonzert ihre Vielseitigkeit und ihr großes Können. Das Programm enthält anspruchsvolle Werke.

21.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vier Jahre konnte das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Vorderburg jubiläums- und coronabedingt nicht stattfinden. Eindrucksvoll zeigte das Orchester unter der bewährten Leitung von Dirigent Klaus Huber jetzt, dass es überhaupt nichts an Können und Spielfreude verloren hat. Der Klangkörper trat bei diesem Frühjahrskonzert in neuer Rekordbesetzung mit 56 Musikern an. Nahezu alle aus den eigenen Reihen, wie Vorsitzender Bernhard Weißenbach in seiner humorvollen Begrüßungsrede sagte. Regina Rist und Georg Ritzler führten durch das abwechslungsreiche Programm.

Klanggewaltiger Auftakt

Mit dem festlichen Werk „A Joyful Fanfare“ von Franco Cesarini wurde der Konzertabend klanggewaltig eröffnet. Das Thema wurde zunächst von den Klarinetten und Saxofonen vorgestellt und dann vom gesamten Orchester aufgenommen. In einem glanzvollen Finale kamen alle Instrumente in einem kraftvollen Höhepunkt zusammen. Bei dem folgenden Marsch „Blas Musik in die Welt“ bewies die Musikkapelle Vorderburg, dass dieses Stück auch mit Klarinetten bestens klingt. In der Original-Version fehlen sie, wie Klarinettistin Regina Rist charmant dem Publikum erklärte.

Poseidons Zorn

Es folgte ein Abstecher in die griechische Mythologie. Das symphonische Tongedicht „Cassiopeia“ des portugiesischen Komponisten Carlos Marques erzählt von der nicht nur schönen, sondern auch sehr eitlen Gattin des äthiopischen Königs Cepheus. Georg Rietzler stellte in seinen einleitenden Worten augenzwinkernd Verbindungen zum früheren Dorfleben und den schönen Töchtern in Vorderburg her. Musikalisch wurde die Tondichtung sehr schön und gefühlvoll in den ruhigen Passagen umgesetzt. Der Zorn Poseidons kam mit mächtigen Klängen zum Ausdruck. Nach diesem klanggewaltigen Werk folgten mit der Polka „Nepomuk“ von Franz Gerstbrein wieder traditionellere Klänge.

Festival für die Hörner

Die Hörner werden in Musikkapellen oftmals etwas unterschätzt. Was Hörner alles können, bewiesen Valentin Tressl und Michael Diepolder mit dem „Hornfestival“, einem modernen Konzertstück für zwei Hörner des Allgäuer Komponisten Kurt Gäble. Nach den Märschen „In Treue fest“ von Carl Teike und „Im Eilschritt nach St. Peter“ von Alexander Maurer, tauchten die Musikerinnen und Musiker mit „Selections from Cats“ ein in die geheimnisvolle und berührende Welt der Katzen. Die einfühlsame Melodie „Memory“ aus diesem Musical durfte dabei natürlich nicht fehlen.

Wieder zurück in die Welt der klassischen Blasmusikliteratur ging es mir der Polka „Eine letzte Runde“ von Markus Nentwich. Einmal mehr wussten hier vor allem die Tenorhörner und Baritone mit brillantem Klang und genauem Spiel zu überzeugen.

Hervorragende Leistung

Über fünf Jahrzehnte haben die Themen und Songs aus den James-Bond-Filmen die Musikkultur bereichert. Auch im Medley „Bond… James Bond“, arrangiert von Stephen Bulla, zogen die Vorderburger alle Register ihres großen Könnens. Hervorragend umgesetzt die vielen Takt- und Themenwechsel. Meisterhaft mit nicht überzogenem, genauem und stimmigem Dirigat von Klaus Huber, dem die Musiker bedingungslos folgten. Der Konzertmarsch „Meraner Herbstzauber“ von Emil Homof führte dann wieder zurück in die traditionelle Welt der Blasmusik und ließ mit seinen verträumten Melodien die Besucher in ihren Erinnerungen an den letzten Südtirol-Urlaub schwelgen.

Alles in allem ein sehr schöner, gelungener Konzertabend. Ein gewohnt spielfreudiges Orchester, welches stark aufspielte und seine Vielfältigkeit und sein musikalisches Können unter Beweis stellte. Das Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus, der mit zwei Zugaben belohnt wurde.

Ehrungen

Beim Frühjahrskonzert wurde Andreas Uhlemair für 40-jähriges Musizieren bei der Musikkapelle Vorderburg geehrt. Vorstand Bernhard Weissenbach bedankte sich bei ihm für seie Treue. Für die bestandene Bläserprüfung „D2“ erhielten Josef Rietzler, Raphael Rietzler und Simon Mayr die Urkunde des ASM aus den Händen von Bezirksdirigentin Ramona Dornach.

Lesen sie auch: "Ein neuer Weg für die Wertung: Premiere bei der Blasmusik Oberstaufen".