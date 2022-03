Von Katzen, Kindern und feurigen Derbys: 1. FC Sonthofen fordert den FC Kempten

Wenn der 1. FC Sonthofen Samstag den FC Kempten empfängt, blüht eine alte Rivalität auf. Wir blicken auf Form, Statistik und vergleichen die Trainer.

18.03.2022 | Stand: 18:11 Uhr

Feuer, Pfeffer, Zunder – es soll ja immer besonders viel von allem drin sein in diesen Derbys zwischen dem 1. FC Sonthofen und dem FC Kempten. Was aber fast garantiert zu sein scheint, wenn die beiden Allgäuer Kontrahenten sich messen: Der Ball ist immer drin – und das sehr oft.

Und so dürfen sich Fußball-Liebhaber am Samstag wohl wieder auf ein torreiches Landesliga-Spektakel freuen, wenn der FCS den FCK ab 14 Uhr in der Baumit-Arena fordert. Erst recht, weil die Sonthofer am Freitag erst entschieden, zum Derby erstmals 2022 vom Kunstrasen auf den Rasen zu wechseln. Wir schauen auf das Stimmungsbarometer, vergleichen die befreundeten Trainer und analysieren die nackten Zahlen.

Sonthofen gegen Kempten: Ausrutscher trifft Fehlstart

Als Gejagter startete der FCS mit einem 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Aystetten standesgemäß ins Fußballjahr, ehe für den Tabellenführer der 0:1-Dämpfer beim FC Memmingen II folgte. Damit endete auch die Fabelserie von 19 Spielen ohne Niederlage. „Den Ärger haben wir schnell abgehakt. Wir haben seit Jahren immer Probleme, wenn wir das erste Mal auf dem Rasen spielen“, sagt Sonthofens Trainer Benjamin Müller. „Es stört mich, dass wir durch so eine junge Mannschaft aus dem Tritt gekommen sind. Aber die Serie von 20 Spielen hat mich nie beschäftigt und deshalb tut es auch der Ausrutscher nicht.“

Dem FC Kempten missglückte der Auftakt komplett. Dem 2:3 gegen Neuburg folgte ein 0:2 gegen Ichenhausen. Trainer Matthias Jörg grübelt: „Wir waren gegen Ichenhausen besser, lassen uns dann auskontern. Das Team bewegt sich zwischen Pech und Unvermögen.“ Vor dem Derby überlegt er sogar, vom Matchplan abzurücken: „Vielleicht muss ich meine Spielphilosophie überdenken und lieber schauen, dass hinten mal die Null steht.“

Müller und Jörg: 16 Tage trennen die Coaches

„Er hat zwei Kinder und ich eine Katze“, sagt Müller. „Ich bin groß und er, na ja, nicht so. Und ich bin 16 Tage älter. Viel mehr unterscheidet uns aber nicht“. Tatsächlich sind die beiden 39-jährigen Trainer gut befreundet, verbringen in der Freizeit auch mal einen Abend gemeinsam im Casino. Von 2012 bis 2016 liefen Müller und Jörg gemeinsam für den 1. FC Sonthofen auf, erlebten die „fetten Jahre“ in der Bayernliga.

Lesen Sie auch

Fußball-Landesliga in der Vorbereitung Forsche Töne und Fitness bolzen: So schuftet der 1. FC Sonthofen für den Aufstieg

Anfang dieser Woche telefonierten die beiden lange. „Wir haben uns über den Platz und über ein paar Spieler unterhalten“, erzählt Jörg, der seit 2016 Spielertrainer in Kempten ist und das Team von der Kreis- in die Landesliga führte. Müller übernahm das Sonthofer Team 2019 im Bayernliga-Abstiegsjahr von Yusuf Bakircioglu und versucht in seiner dritten Saison als Coach der „Ersten“ verstärkt auf Vier-Augen-Gespräche zu setzen.

Das Personal: „Nur“ Langzeitverletzte fehlen

Auch was das Personal betrifft, können die beiden Allgäuer Rivalen fast die beste Belegschaft auflaufen lassen. Beim FCS fehlen die Langzeitverletzten Kevin Hailer, Pirmin Vogler und Lukas Köck. FCK-Trainer Jörg muss dagegen auf Daniel Betz, Jan Müller und Bahadir Yilmaz verzichten. Dafür steht Moritz Ewald wieder zur Verfügung.

Tore im Derby: Es klingelt mehr als fünfmal

„Es fallen viele Tore, weil beide Mannschaften versuchen, zu spielen“, sagt der ehemalige Innenverteidiger Müller. „Dadurch entstehen Räume und es leidet die Konzentration in der Verteidigung. Für Zuschauer ist das gut.“ Doch die Punkte behielten im direkten Vergleich zwischen dem FCS und dem FCK bisher öfter die Kemptener. Von den insgesamt 26 Pflichtspielen seit 1966 gewannen die „Schwarz-Weißen“ 13, Sonthofen jubelte zehn Mal, es gab nur drei Remis.

Doch allein in den Spielen der jüngeren Vergangenheit fielen seit der Jahrtausendwende im Schnitt 5,3 Tore pro Spiel. „Partien gegen Durach oder Sonthofen sind für uns die Spiele des Jahres“, sagt Jörg. „Ich weiß aber nicht, ob es wieder so ein Schlagabtausch wie beim 3:5 im Hinspiel wird. Die Ausgangslage ist komplett anders.“ 19 Punkte trennen die Clubs. Sonthofen hat die zweitbeste Offensive (50 Tore), die beste Verteidigung (21). Für Kempten gab es schon 40 Gegentore, aber die 39 geschossenen sind wiederum der fünftbeste Wert der Landesliga. „Ja, vermutlich geht es wieder gut zur Sache“, sagt Benjamin Müller. „Und Tore sind auch cool. Wir alle wissen aber, was wirklich zählt.“