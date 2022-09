Von Landflucht und anderen Lasten: Sonthofer Stadthausgalerie zeigt hintergründige Kunst

Wüstenlandschaften und weggeworfene Fundstücke inspirieren Felix Haspel zu seiner Kunst. Die überrascht in Sonthofen mit verblüffenden Sinnestäuschungen.

25.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Wo die Sonne scheint, wirft sie Schatten. Manchen erscheint das als Problem. Doch wenn sie keinen wirft, dann wird das erst recht zum Problem, etwa in den Wüsten dieser Welt. Zwei von ihnen hat Felix Haspel immer wieder bereist: die Sahara in Nordafrika und die Gobi in Zentralasien. Beide Gebiete haben den 70-jährigen Künstler inspiriert. Zu Bildern, die von der Schönheit der Natur erzählen und überaus ästhetisch wirken: in der sanft fließenden Gestaltung der Formen und der fein abgestimmten Kombination der Farben. Doch Menschen finden sich darauf nicht, nur Spuren ihrer Existenz: feine schwarze Linien, die Häuser andeuten.

Werke aus 50 Jahren

Auf die Landflucht in jenen Gebieten wolle er mit solchen Darstellungen aufmerksam machen, erzählt der Wiener Professor bei der Eröffnung seiner Werkschau in der Sonthofer Stadthausgalerie. Unter dem Titel „Diversitäten des Textilen“ präsentiert sie Werke aus 50 Jahren des Bildhauers, Malers, Grafikers, Licht- und Textilkünstlers, der über 25 Jahre an der Akademie der bildenden Künste und am Institut für textiles Gestalten in Wien lehrte. Seine Tapisserien seien „Malerei mit Wolle“, erklärt Kuratorin Uta Römer bei der Vernissage.

Im gleißenden Licht

In der Tat verblüffen die großformatigen textilen Arbeiten wie etwa „Maghreb“, ein bergiger Landstrich, in dem sich eine Ansammlung von Gebäuden nur schemenhaft aus gleißendem Licht oder wehendem Sand herausschält. Das gewebte Bild erinnert mit seinen feinen Farbnuancen und filigranen Linien wirklich an das Kunstwerk eines Malers. Doch im Gegensatz zu Malfarben lassen sich die Farben der Fäden nicht mischen, erklärt der Künstler. Nur durch eine extrem feine Webart gaukeln die dünnen einfarbigen Fäden dem Auge des Betrachters eine solche Wirkung vor.

Ein Stein wie ein Kissen

Zwei weitere solcher großformatiger Tapisserien beeindrucken in der Ausstellung: eine Komposition mit Gläsern und ein Kopf. Beide zeigen das Können des Künstlers, figurative Vorgaben in fast abstrakte Kompositionen aufzulösen. Von der Natur inspiriert, aber nicht einer konkreten Darstellung verpflichtet sind die zahlreichen Aquarelle, die Felix Haspel zeigt, und die fast alle Wüsten zeigen: im Fluss verschwimmender Farben, mitunter angereichert mit Farbspritzern oder Tropfen, die zusätzliche Dynamik in eine dem Wind stetig ausgesetzte Landschaft bringen.

Reizvolle Reiseskizzen

Diese Aquarelle entstanden nach kleinen Reiseskizzen, die besonderen Reiz entfalten. Auf kleinstem Format treffen sie mit wenigen Tuschestrichen und wenigen Farblinien präzise den Charakter einer Landschaft, einer Ansiedlung. Neben solchen Bildern nehmen Skulpturen einen breiten Raum in der Ausstellung ein. Auch sie verblüffen wie die Tapisserien. Denn sie spielen mit textilen Anmutungen: Es scheint, als ob hier immer wieder weiche Kissen verarbeitet wären. Doch diese Kissen sind hart, aus Kunststein in akribisch vorgefertigten Formen gegossen.

Der spannende Gegensatz

So leben diese Skulpturen von einem Gegensatz und erhalten durch diesen ihre Spannung: Sie kombinieren altes, zumeist verrostetes Eisen, das weggeworfen wurde, mit dem weißen, scheinbar weichen, flauschigen Material, das sich bei genauerer Untersuchung als harte Materie entpuppt. Die Objekte, die so entstehen, reichen von tierähnlichen Figuren wie einem Gabelbock oder einem Marabu über ägyptische Gottheiten wie Anubis und menschliche Körper bis zu reinen Fantasiegebilden.

Das Joch als Symbol

Manche dienen dabei auch als Symbol wie das Joch, das nicht nur von Tieren, sondern auch – im übertragenen Sinne – von manchen Menschen getragen wird, wie Felix Haspel erklärt. Er hat in diese Skulptur allerdings auch einen Verschluss eingebaut. Zeichen dafür, dass solches Joch für Menschen oft zeitlich begrenzt ist und auch einmal wieder abgelegt werden kann.

Öffnungszeiten: bis 23. Oktober, mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Die Sonthofer Stadthausgalerie.

Der Wiener Künstler Felix Haspel.

