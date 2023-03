Von Schmerz und Glückseligkeit: Spannende Passionskonzerte in Oberstdorf

Zwei Konzerte vollenden die Passionstrilogie in der Oberstdorfer Kirche St. Johannes Baptist mit Orgelwerken und Vokalkunst. Sie verbinden Altes mit Modernem.

Rund 100 Menschen lauschten dem ersten Orgelkonzert der „Passionstrilogie“ in der Oberstdorfer St. Johannes Baptist Pfarrkirche, als Professor Andreas Rothkopf aus dem Saarland virtuos Bach spielte. Nun geht es mit anspruchsvollen Orgelstücken aus der Spätromantik und dem Expressionismus in die nächste Runde. Zum Abschluss am Palmsonntag trägt ein kleines Ensemble rund um Albert Frey minimalistische Kompositionen von Arvo Pärt vor.

Einen richtigen Kontrast zum ersten Konzert soll es mit der zweiten Veranstaltung am Samstag, 1. April, um 11 Uhr geben. Thomas Layes spielt die Choralfantasie „Straf mich nicht in deinem Zorn“ von Max Reger. Layes besticht durch sein ausdrucksvolles Spiel und obendrein durch das Tempo, mit er sich selbst kniffligste Notentexte aneignen kann. Nicht umsonst wird ihm nachgesagt, mit seinem Spiel ein gesamtes Orchester ersetzen zu können.

Brillantes Frühwerk

Außerdem wird das „Diptyque“ des französischen Komponisten Olivier Messiaen zu hören sein. Diese „Abhandlung über das irdische Leben und die glückselige Ewigkeit“ – wie es der Komponist untertitelt hat – gilt als ein brillantes Frühwerk. „Der Diptyque ist eine Sünde meiner Jugend“, urteilte Messiaen später selbstkritisch. Ein Musikkenner meinte hingegen, falls unser Planet von Außerirdischen überfallen würde, müsste dieses Werk gespielt werden, um zu verdeutlichen, was Musik ist.

Auch durch diese Matinee wird der Oberstdorfer Pfarrer Maurus Meyer in bewährter Manier das Publikum begleiten.

Einstimmung auf die Karwoche

Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucher beim Konzert am Palmsonntag, 2. April, um 17 Uhr. Ein Streicher-Trio (Miriam Reinstadler, Magdalena Trobos, Hannah Mittermayr) und drei Sänger (Monika Staszak, Pascal Ladner, Stefan Heidweiler) werden zur musikalischen Einstimmung in die Karwoche Arvo Pärts „Stabat Mater“ präsentieren.

Arvo Pärt, 1935 in Estland geboren, einer der populärsten Komponisten der Gegenwart, komponierte dieses Werk 1985. Das „Stabat Mater“, ursprünglich ein mittelalterliches Gedicht, das die Mutter Jesu in ihrem Schmerz um den gekreuzigten Jesus zum Inhalt hat, wurde von zahllosen Komponisten vertont.

Die Fassung von Arvo Pärt für Sopran, Countertenor (oder Alt), Tenor, Violine, Viola und Violoncello wurde von der Alban-Berg-Stiftung anlässlich des 100. Geburtstag des österreichischen Komponisten in Auftrag gegeben. Aus Bewunderung für den estnischen Komponisten, der sein ganzes Leben musikalisch und religiös auf der Suche war, wurde 1986 ein Asteroid benannt.

Klagelieder eines Renaissance-Meisters

Der modernen Tonsprache Pärts sorgfältig gegenübergestellt interpretiert ein Vokalquintett (unter der Leitung von Albert Frey) die „Lamentations of Jeremiah“ aus der Feder des britischen Renaissance Komponisten Robert White (um 1538 bis 1574). Die Klagelieder zählen zu den ältesten Gesängen nicht nur der Christen, sondern auch der Juden.

Entstanden sind diese Texte vermutlich im sechsten Jahrhundert vor Christus angesichts der Zerstörung von Jerusalem. Noch heute lesen orthodoxe Juden die Klagelieder regelmäßig an der Jerusalemer Klagemauer. Doch auch im Christentum sind sie nach wie vor fester Bestandteil der Liturgie in der Karwoche.

Wie eine "betagte Lady" klingt

Auch in diesem Konzert wird die „betagte Lady“ alias die Oberstdorfer Orgel nicht fehlen: Auf die improvisierten Zwischenspiele von Kirchenmusiker Pavol Valášek dürfen die Zuhörer gespannt sein.

