Von wegen "Rentner": Eisenlauer dominiert beim Hoflauf in Sonthofen

Ex-Skilanglauf-Profi Sebastian Eisenlauer triumphiert beim Sonthofer Hoflauf – und bezwingt den Shootingstar der Szene.

27.10.2021 | Stand: 07:40 Uhr

Am Hof macht ihm keiner was vor. Der ehemalige Weltcup-Skilangläufer Sebastian Eisenlauer hat die Neuauflage des Sonthofer Hoflaufs gewonnen. Der 31-Jährige triumphierte nach vier Kilometern und 350 Metern in beeindruckender Manier in der Zeit von 16:57,73 Minuten am Sonthofer Hof vor dem 25-jährigen Shootingstar der Szene, Michael Zweigart aus Stein.

Der Läufer vom Allgäu Outlet Raceteam hatte im August mit dem Triumph über die Ultra-Distanz beim Allgäu-Panorama-Marathon in Sonthofen für Furore gesorgt und brauchte mit 17:33 Minuten über 35 Sekunden mehr als Eisenlauer, der für den ausrichtenden Skiclub Sonthofen startete. Eisenlauer war im Sommer nach über einem Jahrzehnt im Skilanglauf-Weltcupzirkus zurückgetreten.

Bianca Schöferle gewinnt bei den Frauen

Bei den Frauen siegte Bianca Schöferle von der Bergwacht Sonthofen in 23:04,20 Minuten knapp vor Janina Sauter (23:07,31) und Isabella Golsner vom TV Hindelang (24:34,74). Schnellste Athleten auf dem Mountainbike waren Christoph Wachter (13:38,93/Outlet Raceteam), der Noah Laschewski vom RSC Kempten auf Rang zwei verwies und Sarah Marquardt (18:03,61/RSC Kempten).

Der SCS mit dem im Herbst neugewählten Ski-nordisch-Sportwart Michael Kuisle eröffnete mit dem Traditionslauf nach einigen Jahren Unterbrechung wieder die Wintersaison. Die Strecke führte Jugendliche und Erwachsene über knapp vier Kilometer und 350 Höhenmeter von Hofen hinauf zur Alpe, während der Start für Kids und Schüler oberhalb am Übungsplatz erfolgte.

70 Starter bei der Neuauflage des Sonthofer Hoflaufs

Mit insgesamt 70 Startern zu Fuß und auf dem Mountainbike war der „Hoflauf“ heuer einer der bestbesuchten Ausgaben. Der Andrang – auch auf das gesellschaftliche Zusammenkommen im Anschluss – war nach der fast zweijährigen Corona-Durststrecke groß. Die schnellsten Kids waren bei der diesjährigen Austragung Thiago Silva Ford, Mina Roth und Simon Hutterer. Bei den Schülern waren Simon und Raphael Hatt, Anna Endress und Isla Holliday die Ersten oben am Sonthofer Hof. Auf der langen Strecke triumphierte David Jost, der jüngst schon beim „Schnellen Hirschen“ in Immenstadt als Zweiter überraschte.

