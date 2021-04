Vor 100 Jahren eroberten die Oberallgäuer die Lüfte

Ab den 1920er Jahren bauten die ersten Pioniere in Immenstadt, Sonthofen und Blaichach an Segelflugzeugen. Am Mittag wurde sogar der Sessellift zum Transporter.

Von Siegbert Eckel

11.04.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Vor 65 Jahren – im April 1956 – begannen die Arbeiten im Agathazeller Moos für den Bau eines neuen Flugplatzes. Auch heute noch starten und landen dort Segelflugzeuge. Dabei reicht die Geschichte des Segelflugs im Oberallgäu viel weiter zurück. Schon vor knapp 100 Jahren – in den 1920ern – begannen Oberallgäuer, sich für den Segelflug zu interessieren. Er war für viele Flugbegeisterte Ersatz für den Motorflug, der nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag in Deutschland verboten war. Unterlagen des Immenstädter Stadtarchivs belegen die Geschichte des Segelflugs in der Region.