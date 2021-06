Wenn sich der Hang bewegt: Wie Vorderhindelang vor Muren geschützt werden soll

Nach dem Hochwasser mit Schlammlawinen 1960 wurde das Bachbett vertieft. Jetzt baut das Wasserwirtschaftsamt Kempten einen Murenschutz.

Als Anfang Juni 1960 Geröll und Felsen durch den Vorderhindelanger Dorfbach donnerten, betete damals manch einer zum Herrgott, er möge die Menschen schützen. Gut 60 Jahre später will das Wasserwirtschaftsamt die Einwohner schützen mit einer großen sogenannten „Murfangsperre“ oberhalb des Dorfes. Die soll einen Rückhalteraum von 12.000 Kubikmetern im und ums Bachbett bieten. Es wird ein großes Bauwerk mit zwei acht Meter hohen Betonmauern. Die Kosten betragen rund 3,5 Millionen Euro, knapp ein Drittel davon muss die Gemeinde zahlen.

Von altem Murenschutz stehen in Vorderhindelang nur noch "Fragmente"

Der Gemeinderat stimmte dem Bau zu. Schließlich dient er dem Schutz der Vorderhindelanger. Zwar seien oberhalb des Dorfbaches, am Schachentobel, in den vergangenen Jahrzehnten schon viele Schutzbauten aus Stein gesetzt worden. Doch davon seien nur noch „Fragmente“ übrig, sagte David Kempter vom Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA), der die neue Schutzplanung erläuterte.

Der Hang sei weiter in Bewegung und lasse sich nicht aufhalten. „Damit müssen die Vorderhindelanger leben.“ Der Staat aber sehe sich in der Pflicht, seine Bürger zu schützen. Die dafür nötigen Bauten werden so berechnet, dass sie ein hundertjährliches Hochwasser samt Schlammlawine (Mure) aufhalten können. Das Bett des Hindelanger Dorfbaches ist schon vor Jahrzehnten ausgebaut und vertieft worden, das sei immer noch gut gerüstet für ein extrem starkes Hochwasser, dass rechnerisch nur alle 100 Jahre passiert. Jetzt geht es aber um einen ausreichenden Murenschutz.

Eine Jahrzehnte alte Geschiebe-Rückhaltesperre oberhalb von Vorderhindelang erfülle die aktuellen Anforderungen nicht mehr, sagte Kempter. Deshalb baut das WWA 150 Meter oberhalb dieses alten Bauwerks noch einmal ein größeres. (Lesen Sie auch: Wie die Wertach in Marktoberdorf zum Problemfluss wurde)

Murfangsperre in Vorderlinge ähnelt Erdmulde mit Betonwänden

Diese Murfangsperre sieht aus wie eine große Erdmulde mit Mauern vorne und hinten. Dazwischen ist Platz für 12 000 Kubikmeter Schlamm und Geröll. Was über die zweite Mauer (sogenannte Geschiebedosiersperre) schwappt, läuft weiter in die alte Geschiebesperre, die baulich verbessert wird: Festes Material wird aufgehalten, Wasser fließt in den Dorfbach.

Der Baubeginn ist fürs Frühjahr 2022 vorgesehen. „Im Spätsommer werden bereits die Bauflächen gerodet“, sagte Kempter im Gemeinderat. Der Schutzbau wird dorthin gebaut, wo derzeit nur Bäume stehen, in einem Wald oberhalb des Dorfes. Um dorthin zu gelangen, müssten benötigte Lastwagen durch das Dorf fahren. Das aber ist eng und verwinkelt. „Manche Ecken müssen wohl entschärft werden“, sagte Kempter. „Wenn dennoch Schäden durch die Baufahrzeuge entstehen, werden wir diese natürlich ersetzen.“

„Ja, es ist sehr eng durch Vorderhindelang“, sagte Gemeinderat Alexander Keck, der dort wohnt. Einige hundert Lastwagenfuhren seien natürlich eine Belastung für die Einwohner. „Es muss deshalb gut kommuniziert werden, warum der Bau nötig ist.“ Kempter sagte, es soll bald eine Bürgerinformation zum Projekt geben. Eine noch größere Murfangsperre wurde übrigens vor acht Jahren am Zillenbach, oberhalb von Bad Hindelang eingebaut.(Lesen Sie auch: Neuer Erlebnispfad in Bad Hindelang)

