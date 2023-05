Vorsicht Heiratsmuffel: Das Bauerntheater Hinterstein erhebt "D' Ledegeschtuir"

Das Hintersteiner Bauerntheater bringt den Schwank „D’ Ledegeschtuir“ auf die Bühne. Er erzählt von komischen Tricks, eine fantasievolle Abgabe zu vermeiden.

05.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein sehr zeitnahes Thema hat das Bauerntheater Hinterstein bei seinem neuen Stück unter der Regie von Daniela Fink und Christoph Kögel – Steuern zu erheben, wenn der Gemeindesäckel leer ist. In dem Schwank „D’ Ledegeschtuir“, ein Dreiakter von Walter Kalkus in Mundart gespielt, kommt der Gemeinderat auf die glorreiche Idee, die Gemeindekasse mit der Erhebung einer Steuer, die auf alle ledigen Männer zielt, aufzubessern.

Ausschau nach "aussichtslosen Objekten"

Als Nebeneffekt soll zugleich der örtlichen Familienplanung unter die Arme gegriffen werden. Von der Zwangsabgabe kann sich nur der befreien, der durch Zeugen nachweisen kann, von drei Auserwählten einen Korb erhalten zu haben, oder wer ein Deppele ist. Kein Wunder, dass der heiratsscheue ledige Bauer Mathes Breitlinger (Jonas Mehringer) und dessen Freund, Liese Hinterbacher (Markus Blanz), nur bei „aussichtslosen Objekten“ ihr Glück versuchen und alle Register ziehen, der Steuer zu entkommen. Jedenfalls scheuen sie weder Mühen, noch miese Tricks, um ihr Junggesellendasein zu bewahren.

Hoffnung auf einen Korb

Bauer Breitlinger schreibt, in der Hoffnung einen Korb zu erhalten, Liebesbriefe an bereits verheiratete Frauen und Fônzef Fuchs (Christoph Kögel), der Bader, eigentlich ein ganz gescheiter Kopf, beginnt, sich narrisch zu stellen und sich zum Deppele zu machen. Dass diese Manipulationen zu Komplikationen, Missverständnissen und einigen Turbulenzen führen, darauf kann sich der Zuschauer freuen. Zumal, wenn auch die Weibspersonen des Stücks sich in die Haare geraten.

Große Lovestory

Für die große Lovestory sorgen die kesse Vevi (Julia Hespeler), Magd beim Breitlinger, und der stramme Thade (Tizian Ammann), Knecht beim Hinterbacher. In weiteren Rollen wirken Angela Radeck als Breitlingers Schwester Kathl und Daniela Fink als Bettelweib Hisselôchers Ageth mit. Souffleuse ist Roswitha Besler.

Am Ende stellt sich wieder einmal heraus, dass alles anders kommt, als fein ausgesponnen. Bärbel Bentele, Hinterstein, hat das Stück an die Hintersteiner Mundart angepasst.

Premiere des Schwanks „D’ Ledegeschtuir“ ist am Donnerstag, 11. Mai, um 20 Uhr in der Festhalle in Hinterstein. Weitere Aufführungen in Mundart folgen am Freitag, 12. Mai, Samstag, 13. Mai, Mittwoch, 17. Mai, Freitag, 19. Mai, Samstag, 20. Mai, Donnerstag, 25. Mai, und Freitag, 26. Mai, jeweils um 20 Uhr.

Kartenvorverkauf für alle Termine am Samstag, 6. Mai, von 9 bis 11 Uhr in der Festhalle Hinterstein und anschließend bis 26. Mai täglich unter Telefon 0175/5320360. Restkarten sind jeweils an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich.

