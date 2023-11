Unterschätzter Klassiker: Sinfoniekonzert in Fischen will Haydn ins rechte Licht rücken

Karl Gogl, Vorsitzender der Sonthofer "Freunde der Musik", leitet das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim bei einem reizvollen Haydn-Programm in Fischen.

23.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„Joseph Haydn zählt immer noch zu den unterschätzten Komponisten.“ Dieser Meinung ist Karl Gogl, Vorsitzender der Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“. Deshalb hat er diesem Meister auch ein abendfüllendes Programm mit den Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim gewidmet. Es ist am Samstag, 25. November, um 18 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen zu erleben.

"Unwahrscheinliche Flexibilität"

Karl Gogl steht dabei – wie schon des Öfteren - am Pult des Orchesters. Denn der promovierte Medizinier, dessen Eltern die Sonthofer Gesellschaft 1950 gegründet haben, hat auch Musikwissenschaft, Dirigieren und Horn studiert. Schon mehrfach hat er das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim geleitet und schätzt vor allem dessen „unwahrscheinliche Flexiblität“ und „unglaubliche Anpassungsfähigkeit“.

"Neapolitanische Besetzung"

Schon etwa 20 mal habe man das Ensemble für die Reihe der Oberallgäuer Meisterkonzerte eingeladen, erzählt Karl Gogl. Seit 2000 hat er selbst Konzerte mit diesem Ensemble gestaltet. Es sei ein reines Streicherensemble, das für die geplanten Programme jeweils erweitert werde – für das aktuelle jetzt um zwei Oboen und zwei Hörner. Denn diese sogenannte „Neapolitanische Besetzung“ schreiben alle Werke des Abends vor, erklärt der 75-jährige Dirigent.

Erstaunlicher Erstling

Das Programm eröffnet die erste Sinfonie von 1757, die Karl Gogl als unglaublich lebendig und vielfältg beschreibt. Für ein Erstlingswerk sei sie ganz erstaunlich. Der mittlere der drei Sätze, der langsame Satz, entwickele bereits einen tiefen Charakter. Überraschend sei auch der Beginn des Werkes, der eine sogenannte Walze beinhalte, eine Steigerung vom Pianissimo ins Forte, wie sie später vor allem durch Werke der sogenannten „Mannheimer Schule“ bekannt wurde.

Prüfstein für jeden Cellisten

In D-Dur stehen auch zwei spätere Solistenkonzerte, das elfte Klavierkonzert um 1784 und das zweite Cellokonzert von 1783. Letzteres sei noch heute ein Prüfstein für jeden Cellisten, weil es so viele technische Schwierigkeiten beinhalte. Darüberhinaus solle es immer schön und leicht klingen. Lange Zeit habe man nicht geglaubt, dass das Stück von Haydn sei, weil es so schwer ist und soviele Raffinessen aufweist, sagt Karl Gogl. Den esten Satz hält er für ein „Wunderwerk“.

Überraschende Wendungen

Doch überraschende Wendungen und Experimentierlust sind ein Markenzeichen des Komponisten Joseph Haydn. Sie kennzeichnen auch seine sogenannte „Abschiedssinfonie“ in fis-Moll, die das Programm beendet. Karl Gogl sieht in diesem Werk den Dramatiker Haydn sprechen, der bereits in die Zukunft weise. Der erste Satz sei hochdramatisch, der zweite beschwöre eine eher melancholische Stimmung und auch das folgende Menuett sei keineswegs unbeschwert.

"Unglaubliche Wirkung"

Das Finale sei eines der für Haydn typischen Experimente, eines, das „unglaubliche Wirkung“ erziele. Die Stimmen werden immer weiter reduziert, bis nur noch zwei Geigen übrig bleiben. Die überlieferte Anekdote, Haydn wollte mit diesem Gag – bei dem die Instrumentalisten nach und nach das Podium verließen - ein Urlaubsgesuch der Musiker bei seinem Auftraggeber, dem Fürsten Esterhazy, befördern, verweist Karl Gogl ins Reich der Legenden. Nach der Uraufführung seien weitere Folgeaufführungen am Hofe belegt.

Einspringer am Klavier

Solist im Cellokonzert ist Danjulo Ishizaka, dessen „unglaubliche Souveränität“ Karl Gogl schätzt. Neben vielen anderen Auszeichnungen gewann er 2001 einen ersten Preis beim renommierten internationalen ARD-Wettbewerb in München. Als Solist im spielfreudigen Klavierkonzert Nummer 11 springt für den erkrankten Pianisten Markus Schirmer dessen Schüler Vincent Kling aus der Grazer Meisterklasse ein. Einen Tag vor dem Konzert stoßen die Solisten zu den Proben. „Das ist immer aufregend und spannend“, sagt Karl Gogl.

Das Konzert

Das erweiterte Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim spielt unter der Leitung von Karl Gogl am Samstag, 25. November, um 18 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen. Die Solisten sind Cellist Danjulo Ishizaka und Pianist Vincent Kling. Karten gibt es bei Bücher Greindl in Sonthofen, Telefon 08321/26160, und beim Gästeservice in Fischen, Telefon 08326/3646-0.

Ausblick

Für das Jubiläum "75 Jahre Gesellschaft Freunde der Musik Sonthofen" planen Karl Gogl und das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim dann ein weiteres Konzert. Auch das Orchester feiert dann sein 75-jähriges Bestehen.