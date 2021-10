Während des Spiels: Unbekannter beklaut in Oberstdorf Fußballer

In Oberstdorf sind mehrere Fußballer während einer Bezirksliga-Partie beklaut worden. Der Täter bediente sich in den Umkleidekabinen.

18.10.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Am Samstagnachmittag hat im Oybele-Stadion in Oberstdorf das Bezirksligaspiel des FC Oberstdorf gegen den TV Bad Grönenbach stattgefunden. Während des Spiels, zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr, bediente sich in der unversperrten Umkleidekabine ein Unbekannter am Eigentum der Spieler.

Der Täter entwendete laut Polizei Bargeld im Gesamtwert von 460 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden sechs Spieler beider Mannschaften geschädigt. Die Polizei Oberstdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08322 96040.

Lesen Sie auch: Allgäuer Sportvereine im Visier von dreisten Dieben