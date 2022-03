Diesen Laden gibt es seit 130 Jahren in Bad Hindelang

Im "Waibel Otten“ setzen die Betreiber auf Qualität und Nachhaltiges. Schon immer, sagt die 83-jährige Erika Otten, die seit 60 Jahren im Geschäft verkauft.

Kaiser Wilhelm II. regiert 1892, als in Bad Hindelang der Kramerladen von Familie Waibel ins Handelsregister eingetragen wird. 130 Jahre später führt Heidi Otten-Hengge das „Waibel Otten“ in fünfter Generation. Ihre Mutter, Erika Otten, geborene Waibel, ist ihre Stütze. An der Ausrichtung des kleinen Geschäfts ändert sie aber nichts. „Wertiges, Nachhaltiges“ das steht im Fokus. Und manche Leute würden bewusst wieder in solch einem kleinen Fachgeschäft einkaufen.

Es gibt Holzspielzeug, Kinderbücher, vor allem aber Haushaltswaren wie Pfannen, Holzbretter, Töpfe oder handgemachte Messer. „Die halten ein Leben lang“, sagt Erika Otten. Sie spreche aus Erfahrung. Der kleine Laden mit den Holzregalen und Schubladen ist teilweise noch original ausgestattet. Auf einem weißen Emailleschild hinter der Theke steht in blauen Lettern: „Comptoir“ (zu Deutsch: Ladentisch). Das komme noch aus der französischen Besatzungszeit Anfang des 19. Jahrhunderts, „genauso wie Trottoir oder Parapluie für den Regenschirm“, sagt Erika Otten.

"Ich war immer ein selbstständiger Mensch, ich wollte nie die Dienerin sein"

2018 starb ihr Mann Egon. Sie erinnert sich an eine Ehe auf Augenhöhe: „Ich war immer ein selbstständiger Mensch, ich wollte nie die Dienerin sein – das wollte mein Mann auch gar nicht.“ Beide hätten viel miteinander geredet. Und – sie habe immer gearbeitet. Als Selbstständige im eigenen Laden sei das natürlich vorteilhaft gewesen, vor allem mit den beiden Kindern. Ehemann Egon war im Außendienst, zuständig für Gasinstallationen und Heizöl. Sie stand hinter der Ladentheke.

"Es ist immer interessant, mit Menschen zu reden."

„Es ist immer interessant, mit Menschen zu reden“, sind sich Mutter und Tochter einig. Beide mögen das Verkaufen im 35 Quadratmeter- Laden. Die Jüngere spricht von „Diversität“.

Neben großen Ketten müssten auch kleine Geschäfte in unserem Wirtschaftssystem noch eine Chance haben. „Solange die Kundschaft kommt, können wir auch weitermachen – das ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt die 51-Jährige. Und sie sei guten Mutes, dass das klappt. Vor allem die Jüngeren würden wieder mehr Wert auf Qualität legen.

„Lieber nur wenig haben, dafür aber gute Sachen“, das sei schon immer die Familienphilosophie, sagt Erika Otten. Sie wohnt zeitlebens im Haus mit dem Ladenlokal im Erdgeschoss. Für Außenstehende ist es schwer zu finden. Es liegt hinter der Kirche im Erdgeschoss eines mit braunen Schindeln bedeckten Hauses.

Mit einer Handvoll Münzen

Beide Frauen verweisen aber auch auf einen „treuen Kundenstamm“. Erika Otten spricht von einem Stammurlauber, der immer erst „in den Laden kommt, um Grüß Gott zu sagen, bevor er in seine Unterkunft in Hindelang fährt“. Auch manches Kind komme mit einer Handvoll Münzen und hole sich dann dafür Glasmurmeln. Die kosten 10 oder 15 Cent – ein handgemachtes Messer dagegen über hundert Euro.

„Unser Laden passt in keine Schublade“, sagt die Jüngere der beiden und lacht dabei. Deshalb nennt sie ihn nicht einfach Kramerladen oder Kaufhaus, sondern „Allerlei Feinerlei“. Dort gibt es Waren, die keine Giftstoffe enthalten – und möglichst umweltfreundlich hergestellt werden. „Ich bin kein Gesundheitsapostel, aber wenn ich gute Lebensmittel habe, dann will ich sie doch nicht mit einem schlechten Topf vergiften“, sagt Erika Otten.

Die fachliche Beratung ist den beiden Frauen wichtig

Die meisten Waren stammten aus Deutschland, Österreich oder Frankreich. Die Beratung ist den beiden Frauen wichtig. „Bei uns muss kein Verkauf in 37 Sekunden abgeschlossen sein.“ Manche kämen, kauften eine Kleinigkeit, und nutzten die Zeit für einen kleinen Plausch.

Erika Otten sagt: „Wenn ich nicht täglich so gefordert wäre, hätte ich bestimmt auch längst schon geistig abgebaut.“ Sie will noch lange aktiv am Verkaufstresen stehen. Ihre Tochter freut sich darüber und sagt auf die Frage, was bei den Haushaltsgeräten wieder im Kommen sei: „Die Brotschneidemaschine mit Handkurbel“ zum Beispiel. Da könne man das Messer schleifen oder ersetzen. Es gebe sogar Kartoffelschäler mit ersetzbarer Klinge – übrigens für Links- und Rechtshänder.

