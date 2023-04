Kinder können den Bergwald spielerisch kennenlernen

Der Waldspielplatz „Wichteltreff“ südlich von Reichenbach wird durch den „Themenpfad Bergwald“ erweitert. Was für die Kinder geboten ist.

Warum ist der Bergwald für das Allgäu so wichtig? Das soll Kindern auf dem „Themenpfad Bergwald“ spielerisch an sieben interaktiven Stationen vermittelt werden. Das von der Bergwaldoffensive (BWO) des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (AELF) und der Gemeinde Oberstdorf realisierte Projekt erweitert den Waldspielplatz „Wichteltreff“, der südlich des Oberstdorfer Ortsteils Reichenbach liegt.

Stationen des "Themenpfads Bergwald" bei Reichenbach: Interaktives Lawinen-Modell und "Vom Baum zum Möbelstück"

Zu den sieben Stationen des Themenpfads zählt zum Beispiel ein interaktives Lawinen-Modell, an dem die Kinder erkennen können, welche Schutzfunktion der Wald für Häuser an Berghängen hat. Die Lawine reißt im Modell frei stehende Gebäude mit, andere Bauten, die unterhalb eines Waldstücks stehen, bleiben unbeschadet. Es gibt auch eine Station, bei der die Kinder sehen wie sich ein Baum in ein Möbelstück verwandelt. Dadurch soll klar werden, dass der Wald auch eine Nutzfunktion hat und bewirtschaftet werden muss.

Ziel des „Themenpfads Bergwald“ ist es, dass Kinder das Thema Wald mit etwas Positivem verknüpfen und ihnen bewusst wird, dass der Bergwald nicht nur eine Kulisse ist, sondern auch wichtige Funktionen erfüllt, sagt BWO-Projektleiter Moritz Teufel. Eine Station, an der Kinder herausfinden können, wie fest die unterschiedlichen Baumarten des Bergwalds im Boden verwurzelt sind, zählt zu Teufels Favoriten.

Nachhaltigkeit spielt beim "Themenpfad Bergwald" eine wichtige Rolle: Erbauer setzt auf regionale Materialien

Teufel betont, dass Nachhaltigkeit bei der Errichtung des Themenpfads eine wichtige Rolle gespielt hat. Holzbauer Bernhard Haag aus Schöllang (Oberstdorf) setzte bei der Konstruktion der Stationen auf Holz aus der Region. Die Grafikagentur „Lehne Design“, die den interaktiven Pfad mit für Kinder verständlichen Infotafeln ergänzte, stammt aus dem Westallgäu.

Gemeinde Oberstdorf kümmert sich um die Erhaltung des "Themenpfads Bergwald"

Für den „Themenpfad Bergwald“ wurden 25.000 Euro fällig, die Kosten übernahm die Bergwaldoffensive des AELF Kempten komplett. Die Gemeinde Oberstdorf stellte das Gelände bereit und kümmert sich künftig um die Verkehrssicherung sowie die Pflege und Erhaltung des Pfades.

Es sei wichtig schon den Heranwachsenden zu vermitteln, warum der Allgäuer Bergwald so wichtig ist, sagt der Bereichsleiter Forsten des AELF Kempten, Simon Östreicher. In fast jeder Schulklasse treffe er auf Schüler, die sagen: „Ich war noch nie im Wald.“ Er hebt heraus, wie viel „Herzblut“ in den Details des Pfades stecke.

Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King: Kinder sollen früh ein Gefühl für den Wald bekommen

„Der Themenpfad ist wirklich etwas Besonderes“ sagt Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King. Auch er findet wichtig, dass Kinder hier in der Region schon früh ein Gefühl für den Wald bekommen und seine Funktionen kennenlernen.

