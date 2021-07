Walser dreht Film über "Salzburgs First Lady“

Der Walser Regisseur Tommy Schmidle hat Salzburgs Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler portraitiert. Der Film läuft am Sonntag im Fernsehen. Was er zeigt.

31.07.2021 | Stand: 11:35 Uhr

26 Jahre war Helga Rabl-Stadler Präsidentin der Salzburger Festspiele. Nach der Saison 2021 tritt sie ab. Tommy Schmidle aus Riezlern hat „Die Präsidentin“ am Ende dieser Ära portraitiert. Sein 45-Minuten-Film „Die Präsidentin – Helga Rabl-Stadler: Salzburgs First Lady“ ist am Sonntag, 1. August, im Fernsehen zu sehen: um 9.05 Uhr im Programm ORF 2 und um 10.30 Uhr im Bayerischen Fernsehen.

Berufliche und private Einblicke

Der Film begleitet „Die Präsidentin“ bei Auftritten im Dienste der Salzburger Festspiele in Paris und London und gibt berufliche wie private Einblicke. Künstlerinnen und Künstler wie Elina Garanča und Rolando Villazón sowie Wegbegleiter und Freunde wie Thomas Gottschalk und Tobias Moretti ordnen Helga Rabl-Stadlers Bedeutung für die Salzburger Festspiele ein. Archivausschnitte sind Zeugen der vielen Stationen ihrer Karriere. Die promovierte Juristin war vor ihrer Zeit als Festspielpräsidentin in vielen wichtigen Positionen eine der wenigen bzw. ersten Frauen.

"Die mutige Entscheidung"

Ab November 2019 haben für diesen Film Regisseur Tommy Schmidle und sein Team „Die Präsidentin“ immer wieder begleitet. Die heute 73-Jährige „hat wie kaum eine andere Persönlichkeit die Geschicke des Festivals mit seiner über 100-jährigen Geschichte geleitet und nachhaltig geprägt. Zuletzt mit ihrer mutigen Entscheidung, die Festspiele im Corona- und Jubiläumsjahr 2020 nicht abzusagen, sondern mit einem Sicherheitskonzept das einzige Kulturgroßevent in Europa durchzuführen“, heißt es im Pressetext.

Der Film von Tommy Schmidle im Fernsehen: "Die Präsidentin - Helga Rabl-Stadler: Salzburgs First Lady": Sonntag, 1. August, 9.05 Uhr ORF 2, 10.30 Uhr BR.

Lesen Sie auch den Beitrag: "Walser Tommy Schmidle lädt Fernsehlegende Frank Elstner zum Gespräch".

