Walser Regisseur lässt Prominente vom Leben im hohen Alter erzählen

Regisseur Tommy Schmidle aus Riezlern lässt Legenden aus Kultur, Sport und Gesellschaft, die um die 90 sind, über das Leben plaudern. Der Film läuft im ORF.

30.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Regisseur Tommy Schmidle aus Riezlern hat sein Dokumentarfilmprojekt „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ fortgesetzt. Nach der erfolgreichen ersten Dokumentation, die im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde, ist nun ein weiterer Film entstanden, der am Sonntag im ORF ausgestrahlt wird.

Er bietet ein Wiedersehen mit bekannten Österreicherinnen und Österreichern, die um die 90 Jahre alt sind und über das Alter, über die Gestaltung eines zufriedenen Lebens sowie über das Sterben und den Tod philosophieren. In diesem Jahr reden Legenden wie Erni Mangold, Topsy Küppers, Lotte Ingrisch, Toni Stricker, Ernst Hinterseer und Richard Lugner über ihr Leben im „Goldenen Herbst“.

Jung durch jüngere Freundinnen

Richard Lugner verrät zum Beispiel, wie er sich bis ins hohe Alter jung hält. Bis heute geht er tagtäglich in sein Büro in seinem Einkaufscenter und ist mit seinen erheblich jüngeren Freundinnen ein Star der Boulevardmedien. Aber er gibt sich auch nachdenklich und blickt auf seine Kindheit im Krieg und das Kennenlernen seiner ersten Frau zurück.

Buch über das "Ungustl"

Topsy Küppers setzt auf Bewegung und viele Auftritte. Bis heute steht sie regelmäßig in Deutschland und Österreich auf der Bühne, fährt immer noch Auto und trägt hohe Schuhe. Aber natürlich gab es auch in ihrem Leben Rückschläge, wie zum Beispiel die Diagnose Darmkrebs, den sie als „Ungustl“ bezeichnet und über den sie sogar ein Buch geschrieben hat.

Auf Reha nach Ermüdungsbruch

Erni Mangold leidet derzeit an einem Ermüdungsbruch und befindet sich in Rehabilitation, um schnell wieder zu Kräften zu kommen. Denn die 94-Jährige war schon immer stur, wie sie selbst behauptet, und sie sei immer eine Einzelkämpferin gewesen. Sie blickt auf viele Jahrzehnte auf der Bühne und der Leinwand zurück.

Wandern auf den Hahnenkamm

Ernst Hinterseer, Slalom-Olympiasieger von 1960, und bald 90 Jahre alt geht noch immer gerne Skifahren. Sein Rezept: Zwei Stunden auf der Piste am Stück, dann nach Hause und einen kurzen Mittagsschlaf. Im Sommer wandert er regelmäßig auf seinen Hausberg – den Hahnenkamm. Der Film begleitet ihn auch bei einer seiner Wandertouren.

Freunde am Klavierspiel

Komponist und Geiger Toni Stricker hat die Violine vor gut fünf Jahren an den Nagel gehängt und nicht mehr aus dem Koffer geholt, aber er spielt bis heute noch gerne Klavier und liebt die Musik, die sein ganzes Leben geprägt hat. So zählen die Auftritte in der ganzen Welt zu den Höhepunkten seines Lebens.

Im "tiefsten Winter"

Schriftstellerin Lotte Ingrisch befindet sich nach eigener Aussage im „tiefsten Winter“ und bereitet sich auf das Sterben vor. Der Tod und das Jenseits haben ihr Leben und ihr Werk geprägt. Seit über 60 Jahren kämpft sie für das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes Gottfried von Einem hat sie ihren Namen bereits auf das Schild am Grab schreiben lassen – ohne Sterbedatum.

Sendung: „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“, ein Film von Tommy Schmidle, Sonntag, 31. Oktober, 22 Uhr, ORF2.

Der Dokumentarfilm "Goldener Herbst".

Tommy Schmidle aus Riezlern: Entwickler, Gestalter und Regisseur von Sendungen und Dokumentarfilmen.

