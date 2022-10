Walser Regisseur lässt Prominente vom Lebenselixier im hohen Alter erzählen

Der aus dem Kleinwalsertal stammende Regisseur Tommy Schmidle lässt in seinem Fernseh-Film „Goldener Herbst“ sechs prominente 90-Jährige über das Leben reden.

„Alt werde ich später“ ist nicht nur der Titel eines Bestsellers von Dr. Marianne Koch, sondern auch das Lebensmotto der 92-jährigen Ex-Hollywood-Schauspielerin aus Tutzing, die nach ihrer Filmkarriere das Medizinstudium abschloss. Beweglich und topfit lebe sie in ihrem Haus am Starnberger See.

Marianne Koch ist eine von sechs Prominenten, die Tommy Schmidle für die dritte Folge seines Filmprojektes „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ gewonnen hat. Der Film des aus Riezlern im Kleinwalsertal stammenden Regisseurs läuft am Sonntag, 30. Oktober, im Programm ORF 2. Im Film stellen sich sechs Menschen um die 90 Jahre der Frage: „Wie gestalte ich meine letzte Lebensphase lebenswert“.

Darunter ist der ehemalige Extrembergsteiger Kurt Diemberger (90), der als einziger noch lebender Mensch zwei Erstbesteigungen an den höchsten 8000ern der Welt (Broad Peak und Dhaulagieri) schaffte und danach als Fotograf und Gestalter von Bergfilmen vielfach ausgezeichnet wurde. Für den in Villach geborenen und heute bei Bologna lebenden Diemberger sei es wichtig, sich immer neue Ziele zu setzen und auch im hohen Alter die Herausforderungen des Lebens als Bereicherung und Erfahrung anzunehmen, berichtet Schmidle, der in Wien lebt.

Der gebürtige Ungar Paul Lendvay, der in den 50er Jahren nach Österreich immigrierte, ist als Buchautor, Fernsehkommentator und Diskussionsleiter vielen Menschen ein Begriff. Seine ausgewiesene Kompetenz in Fragen der Ost- und Balkanpolitik und sein unermüdlicher Schatz an Erlebnissen und Anekdoten machen ihn zur journalistischen Legende, erklärt Schmidle. Umtriebig, fröhlich, arbeitsam und von geistiger Frische und Neugierde gestalte der 93-Jährige an der Seite seiner dritten Frau seinen „Goldenen Herbst“ in Wien.

Die „Grande Dame“ des österreichischen Journalismus Barbara Coudenhove-Kalergi, die vor 90 Jahren in Prag geboren wurde, gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen bis heute in Schulen an die jüngere Generation weiter. Als Kind musste sie zunächst den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in ihrer Heimatstadt miterleben, um dann am Ende des Zweiten Weltkrieges von dort vertrieben zu werden. Seit 1945 lebt sie in Österreich und hat für viele große Zeitungen geschrieben, berichtet Schmidle.

Der Sportregisseur Lucky Schmidtleitner, der noch heute sein Wissen dem Regienachwuchs weitergebe, wurde mit seinen Ideen und Innovationen auf dem Gebiet von Live-Sportübertragungen zur Legende, sagt Schmidle. In vielen Sportarten erreichte Schmidtleitner selbst Meisterschaft. Die Fernseh-Übertragung des Hahnenkammrennens und der Formel 1 verdanken dem heute 91-Jährigen ihre zunehmende Attraktivität, ist sich Schmidle sicher.

Der austro-kanadische Millionär, Erfinder und Unternehmer Frank Stronach, der als Franz Strohsack in der Steiermark geboren wurde und als Auswanderer in Kanada ein weltweites Imperium in der Autoindustrie aufbaute, ignoriere den 9er vor seinem Alter, erzählt Schmidle, und sei nach wie vor voll von Visionen, wie man die Welt verbessern könnte: Von der Herstellung von Organic Food bis zu einem kleinen Stadtauto reichen seine Projekte.

Auch Marianne Koch hat der Welt noch einiges mitzuteilen, schreibe Bücher und mache eine wöchentliche Medizinsendung im Bayerischen Rundfunk. Bewegung, gesunde Ernährung und ein großer Freundeskreis seien ihr Lebenselixier, erzählt Schmidle.

Der Film „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ läuft am Sonntag, 30. Oktober, um 22.10 Uhr im ORF 2. Er ist danach sieben Tage in der ORF Mediathek zu sehen.

