Waltenhofener Bach - Lebensraum für bedrohte Fischarten

Der Waltenhofener Bach dient als Rückzugsort und Laichplatz für gefährdete Fischarten. Warum Renaturierungsmaßnahmen oft unsausweichlich sind.

14.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Unsere heimischen Gewässer sind nicht nur Badeorte. Sie sind auch Lebensraum für Vögel, Amphibien und Fische. In unserer Serie „Fisch und Natur“ möchten wir einen Teil dieses großen Spektrums abbilden. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Fischereivereine. Denn diese haben das Fischereirecht für die Seen und Flüsse und sorgen dafür, dass die Gewässer sauber bleiben und weiter Lebensraum für viele Tiere sind. In der Serie kommen Experten aus Kempten und dem Oberallgäu zu Wort. Im dritten Teil geht es um gefährdete Fischarten und deren Rückzugsgebiete – wie der Waltenhofener Bach.

