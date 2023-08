Wanderer lehnt am Sonnenkopf Bergrettung ab - und muss schließlich doch geborgen werden

Ein Wanderer versteigt sich am Sonnenkopf - doch zunächst will er nicht gerettet werden. Später muss die Bergwacht trotzdem ausrücken.

Bergwacht-Einsatz am Mittwoch am Sonnenkopf nahe Sonthofen und Oberstdorf: Am Mittwochabend verstieg sich laut Polizei ein Wanderer. Der 26-jährige war am Abend zu einer Wanderung aufgebrochen und verlor gegen 19.30 Uhr im Bereich des Gipfels offenbar die Orientierung.

Wanderer am Sonnenkopf lehnt Rettung durch Bergwacht ab

Weil er sich den Rückweg nicht mehr zutraute, bat er einen Bekannten um Hilfe, der daraufhin die Bergwacht kontaktierte. Doch der 26-jährige Wanderer lehnte eine Rettung durch die Bergwacht zunächst ab. Die möglichen Kosten waren ihm offenbar zu hoch. Lesen Sie auch: Sollen sich DAV-Mitglieder an Kosten für eine Bergrettung beteiligen?

Bergwacht bringt Wanderer am Sonnenkopf ins Tal

Gegen 21.45 Uhr meldete sich der Mann laut Polizei erneut bei seinem Bekannten, er sei noch immer am Berg. Wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit, den niedrigen Temperaturen und der mangelnden Ausrüstung des Mannes veranlasste die Bergwacht und die alpine Einsatzgruppe der Polizei dann doch einen Bergungseinsatz.

Kurz nach Mitternacht fanden die Bergretter den Mann schließlich und brachten ihn ins Tal. Eine "mögliche Auferlegung der Einsatzkosten" werde nun geprüft, teilt die Polizei mit.

Wie teuer könnte die Rettung am Sonnenkopf werden?

Sollte das passieren, wird es für den Mann sicherlich nicht günstig. 50 Euro pro Beamtin oder Beamten pro angefangener Arbeitsstunde rechnet Polizei-Pressesprecherin Isabel Schreck auf Nachfrage unserer Redaktion vor. Allerdings sei noch nicht klar, wie viele Einsatzstunden dem Mann in Rechnung gestellt würden, so Schreck. Im Einsatz waren insgesamt fünf Polizeibeamte.

Wie schwierig ist eine Wanderung auf den Sonnenkopf?

Der Sonnenkopf ist rund 1.700 Meter hoch. Auf den Gipfel führen mehrere Routen - eine Rundwanderung vom Sonthofer Ortsteil Hinang aus dauert etwa vier Stunden. Auf bekannten Online-Touren-Portalen sind diese mit den Schwierigkeiten "mittelschwer" und "schwer" angegeben. Eine Bergbahn gibt es nicht.

