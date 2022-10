Wann das Kies aus der Rinne kommt

Bei der Bürgerversammlung in Bad Hindelang gibt es Infos zu aktuellen Vorhaben, wie den Kiesabtransport aus der Heidachrinne. Wie sich Jugendliche engagierten.

31.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Umfangreiche Informationen gab es bei der Bürgerversammlung im Kurhaus in Bad Hindelang, unter anderem die „Hiobsbotschaft“, dass ein Gruppenraum der vor einem Jahr eröffnete Kita wegen eines Wasserschadens gesperrt bleibt, ein Gutachter soll die noch nicht erklärliche Schadensursache ergründen (wir berichteten bereits). Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel und ihre Stellvertreter Eric Enders und Tom Karg boten den 100 Besuchern einen Streifzug durchs Gemeindeleben.

Ein Hangrutsch könnte wieder drohen

Erinnert wurde dabei auch an den Murenabgang im September 1964: Die Straße nach Hinterstein war verschüttet worden. So ein Hangrutsch könnte wieder drohen, der Berg sei immer in Bewegung. Der Kies in der Heidachrinne soll deshalb 2023 abtransportiert werden. Die Anträge für die Räumung liegen beim Landratsamt, hieß es. Der Kies könne aber nicht über die „schwachen Ostrachbrücken“ dort abgefahren werden. Dafür sei eine Furt durch die Ostrach geplant.

Mit dem Einvernehmen der Denkmalschutzbehörde werden die 110 sanierungsbedürftigen 50 Jahre alten Fenster des Rathauses durch neue Fenster ausgetauscht.. Bei den Kosten von rund 395.000 Euro wird mit einer Förderung von ungefähr 275.000 Euro gerechnet. Neue Fenster sollen helfen, Heizkosten zu sparen.

130 neue Fenster bekommt die Gemeinde. Wie sie aussehen, wurde bei der Bürgerversammlung in Bad Hindelang gezeigt. Auf dem Foto ist Gemeinderat Reinhard Pargent zu sehen. Bild: Thomas Niehörster

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Bad Oberdorf geht voran. In dem zweistöckigen Gebäude könnten bald drei Feuerwehrfahrzeuge untergebracht werden. Das Gebäude wird zudem ein öffentliches WC erhalten, außerdem ist im ersten Stock ein Schulungsraum vorgesehen, der auch für öffentliche Veranstaltungen vorgesehen ist.

Der Bau der Pumptrackanlage hat begonnen

Der Bau einer Pumptrackanlage am ehemaligen Eisplatz hat bereits begonnen. Solch eine Übungsstätte für Mountainbiker sei Teil einer vielseitigen Sportanlage, die, wie es hieß „von der gesamten Bevölkerung insbesondere auch von älteren Menschen und Bürgern mit Behinderung genutzt werden kann“. Bürgermeisterin Dr. Rödel hob dabei das Engagement der Jugendlichen hervor, die mit vielerlei Aktionen Geld für das Projekt einsammelten.

Lesen Sie auch

Mehr an die Gemeinde zahlen Wasser und Abwasser werden in Bad Hindelang teurer

Anfang September wurde mit den Bauarbeiten zur Anbindung des Ortsteils Riedle an die öffentliche Trinkwasser- und Abwasserversorgung begonnen. Der Rufbus „Emmi“ komme nicht nur bei Urlaubern und Einheimischen an, sondern wurde bereits mit zwei ersten Preisen im Tourismusbereich ausgezeichnet und ist auch für den Deutschen Tourismuspreis 2022 nominiert. Angedacht seien nun eine zeitliche Erweiterung des Angebots bis 22 Uhr und die Buchung per Festnetz-Telefon.

Wegen der Energiekrise sei während des Weihnachtsmarkts eine sparsame Festbeleuchtung seitens der Gemeinde vorgesehen. Die Gemeinde werde zudem einen Energie-Nutzungsplan mit dem Ziel erarbeiten, einen Überblick für den Energieverbrauch im gesamten Gemeindegebiet zu erhalten. Dann sollen konkrete Empfehlungen folgen, um weitere Energie einzusparen. Dazu soll es am 12. November auch einen „Energietag“ geben, den Blaichach und Bad Hindelang zusammen veranstalten. Er ist unter anderem für die Gemeinderäte vorgesehen.

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause wurde ein Ehrennachmittag für Hindelanger Geburtstags- und Ehejubilare organisiert. Mit 180 von 400 geladenen Gästen wurde auf dem Waldfestplatz „im Gund“ gefeiert. Ein weiterer Ehrennachmittag soll in der ersten Hälfte 2023 stattfinden.

Lesen Sie auch:

Energiegeladene Kunst: Bei der "Südlichen" wird Hintersteiner Malerin ausgezeichnet