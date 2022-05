Warum auch Bergwiesen gemäht werden

Ein später Schnittzeitpunkt ist wichtig. Unter anderem darum geht es beim Vertragsnaturschutzprogramm. Wie viele Oberallgäuer Bauern sich daran beteiligen.

Was wäre, wenn Bergwiesen gar nicht mehr gemäht werden? Dann würden die Wiesen verbuschen, Bäume wachsen, sagt Raphael Ammann. Der 28-Jährige aus Unterjoch hat die Probe aufs Exempel gemacht: Auf einem Quadratmeter ungemähtem Wiesenland der Familie hat er 33 Fichtensämlinge gezählt. Nicht alle, aber viele würden wohl anwachsen und aus der jetzt blütenreichen Wiese eine grüne Buschlandschaft machen. Das möchten Ammanns vermeiden. Sie mähen diese Wiese - allerdings nur einmal, spät im Jahr, sodass sich die bunte Blütenpracht versamen und im Jahr darauf weiterwachsen kann. (Lesen Sie auch: Welche Pflanzen eignen sich für den Balkon?)

Grünland schonend bewirtschaften

Familie Amman gehört zu den 1075 Oberallgäuer Landwirtsfamilien, die ihr Grünland schonend bewirtschaften, unter anderem nur einmal im Jahr mähen. Sie beteiligen sich am Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm. Und da sind laut Landratsamt Oberallgäu 45 Prozent aller Bauernfamilien dabei. Insgesamt werden auf diese Weise 6.600 Hektar im Landkreis von 1.075 Betrieben bewirtschaftet

Nicht erst seit dem Volksbegehren für mehr Artenvielfalt setzen sich viele Bauernfamilien für den Naturschutz ein. Sie bekommen schon seit 2005 beispielsweise für die extensive Bewirtschaftung von ökologisch wertvollen Wiesen und Weiden ein Entgelt vom Staat.

Gerhard Gehring von der unteren Naturschutzbehörde informiert, dass alleine in diesem Jahr 99 Bauernfamilien dazugekommen sind, „weitere 104 Betriebe haben ihre ausgelaufenen Verträge verlängert“. Mindestens für fünf Jahre verpflichten sich die Familien, die Kriterien des Naturschutzprogramms zu erfüllen. Dabei engagieren sie sich „erfolgreich für den Artenschutz“, sagt Gehring. Sie müssten dafür aber einen höheren Aufwand und Ertragseinbußen in Kauf nehmen. Auf einem Foto, das Raphael Ammann zeigt, ist er mit einem Balkenmäher auf einem steilen Wiesenhang zu sehen. Ein anderes Bild zeigt, wie sich Männer und Frauen an einem Abhang mit großen Rechen abmühen, weil dort kein Heuwagen fahren kann.

Gemäht wird erst ab Juli

Die Familie habe sich verpflichtet, einen Teil der Wiesen frühestens im Juli zu mähen (oder später). So sollen sich Blumen und Kräuter versamen können und nächstes Jahr dort wieder blühen. Amman sagt: „Mir geht es um den Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft.“ (Lesen Sie auch: Bergbäuerin steht mit 87 jahren noch jeden Tag im Stall).

Dass die schwere, aufwendige Arbeit am Hang honoriert wird, findet er richtig. Die finanzielle Zusammenarbeit mit dem Naturschutz sei ein wichtiger Beitrag zum Überleben der bäuerlichen Familienbetriebe in unserer Region. Für ihn ist es „gut angelegtes Geld in die Natur und unsere Heimat“. (Lesen Sie auch: Der Alpsommer 2022 im Allgäu beginnt: Wird er diesmal mit Viehscheid-Festen enden?

Der angehende Landwirtschaftsmeister betreibt mit seinen Eltern einen kleinen Bio-Hof in Unterjoch mit zwölf Kühen und Nachzucht, die Familie vermietet zudem drei Ferienwohnungen. Das Jungvieh bekommt bei Ammanns das „magere Futter“ von der extensiv genutzten Bergwiese. Die Milchkühe weiden im Sommer auf Grünflächen in der Nähe des Hofs, das Jungvieh ist sommers teils auf der Alpe, teils auf eigenen Viehweiden.

85 verschiedene Arten

Ammann hat für seine Meisterarbeit unter anderem eine 25 Quadratmeter große Wiesenparzelle unter die Lupe genommen. Er kam auf 85 verschiedene Arten, davon seien 33 auf der Roten Liste. Seltene Pflanzen wie beispielsweise Alpen-Frauenmantel, der gelb blühende Orientalische Bocksbart oder die Silberdistel hat Ammann gefunden. Ihn freut es – und er möchte auch künftig dazu beitragen, dass die Wiesen um Unterjoch so artenreich bleiben.

Ob sich eine Fläche für das bayerische Vertragsnaturschutzprogramm eignet, prüfen Fachleute vom Landratsamt während der Vegetationsperiode. Interessenten sollen sich bei den Fachleuten der Unteren Naturschutzbehörde melden unter (08321) 612-416 (Gerhard Gehring oder unter (08321) 612-409 (Fabian Höß).