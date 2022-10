Warum das Rotwild-Schutzgebiet in Gunzesried Ärger macht

Ein Wintergatter für Rotwild soll im Schutzgebiet eingerichtet werden. Dann heißt es beim Wiesachweg: Durchgang verboten. Der Gemeinderat Blaichach ist dagegen.

Das Schutzgebiet Wiesach soll kleiner werden, von 301 auf 57 Hektar schrumpfen. Das begrüßte der Gemeinderat Blaichach in seiner Juli-Sitzung. Dass aber darin auch ein beliebter Wanderweg im Winter gesperrt werden soll, stößt auf Kritik. Die Genehmigungsbehörde Landratsamt gehe aber nicht auf die Wünsche der Gemeinde ein, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Wanderweg soll bis 2030 gesperrt werden. Das will der Gemeinderat so nicht hinnehmen und macht einen anderen Vorschlag.

Bei Spaziergängern beliebt

In drei Jahren soll das Thema wieder erörtert werden. Denn der sogenannte Wiesachweg sei bei Spaziergängern beliebt, habe deshalb eine öffentliche Bedeutung. Die Sperrung auf Dauer, also für mindestens acht Jahre, wollen die Gemeindevertreter nicht akzeptieren. Das Schutzgebiet mit Wintergatter selbst wurde aber nicht kritisiert. Dort soll Rotwild in aller Ruhe im Winter fressen können – von Dezember bis April. Das Gatter biete den Vorteil, dass Rotwild keinen Schaden am Schutzwald anrichtet, wenn es im Gatter bleibt und dort Futter bekommt, sagte vor einigen Monaten bereits der zuständige Revierjagdmeister, Markus Schwarz. Er rechnet damit, dass über den Winter dort bis zu 100 Tiere sein werden.

Gemeinderat Christian Neuert ( CSU) sagte, an der Futterstelle in Oberstdorf sei das Rotwild an Schaulustige gewöhnt. „Das stehen sicher genauso viele Tiere wie Zuschauer und das Wild fühlt sich nicht gestört.“ Er glaubt, ein naher Wanderweg würde die Tiere nicht beunruhigen. Gemeinderat Peter Haslach aus Gunzesried (FW) plädierte, anders als das Landratsamt zu argumentieren und zuzugestehen: „Der Weg bleibt für drei Jahre gesperrt, ansonsten aber ist er offen.“

Gemeinde hofft auf Kompromiss

Die forstwirtschaftliche Nutzung sei für Anlieger erlaubt nach Absprache mit der zuständigen Forstverwaltung Waldburg-Zeil betonte Rathauschef Endreß. „Da wird es die nächsten Probleme geben“, meinte dazu Michael Schramm (CSU). „Aber wenn der Weg aus dem Schutzgebiet wäre, gäbe es keine Diskussionen mehr.“ Er hofft auf einen „Kompromiss und ein Gespräch mit den Zuständigen.“

Margit Miller (SPD) fragte: „Kann man denn Wanderwege einfach so sperren?“ Der Bürgermeister sagte, die Gemeinde werde dazu angehört, dann eine Verordnung erlassen. Diese Verordnung sei dann „wie ein kleines Gesetz.“ Dagegen könne aber auch geklagt werden.

Die Gemeinde hält die Sperrung des Weges „nicht für notwendig“. Der Gemeinderat beschloss nochmals, die „Wanderwegbeziehung Gunzesried-Säge ins Wiesach soll aus dem Geltungsbereich herausgenommen werden“. Der Gemeinderat ist gegen ein Durchgangsverbot im Winter. Das Wintergatter mache eine entsprechende Grenze möglich. Der Gemeinderat hofft auch weiterhin auf einen sogenannten „runden Tisch“ am Landratsamt, um eine Lösung zu finden, die allen Beteiligten passt.

