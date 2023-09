Dekan setzt in Oberstdorf auf Hilfe - auch vom lieben Gott

Karl-Bert Matthias leitet in den kommenden Monaten die Pfarreiengemeinschaft Oberstaufen und die von Oberstdorf. Wie er diese Mammutaufgabe meistern will.

Der Dekan übernimmt, hieß es vor wenigen Tagen, als es um die Pfarreiengemeinschaft (PG) Oberstdorf ging. Karl-Bert Matthias wird als sogenannter Temporalienverwalter wirken, bis ein neuer Seelsorger dauerhaft für die 6500 Katholiken dort zur Verfügung steht. Der bisherige Oberstdorfer Pfarrer Maurus Mayer (63) hatte den Bischof um Versetzung gebeten, weil er nicht mehr die Kraft für die vielfältigen Aufgaben in der Pfarreiengemeinschaft aufbringen könne. Der Dekan hofft, dass er im Dezember in Oberstdorf einen neuen Pfarrer vorstellen und einführen darf.

Seit 2018 in Oberstaufen

Im Gespräch mit der Redaktion sagte Karl-Bert Matthias, die Mitarbeit vieler Laien in Oberstdorf sei hervorragend. Das sei für ihn eine große Hilfe und Unterstützung. Auch die Oberstdorfer Verwaltungsleiterin und die Pfarrsekretärinnen entlasteten ihn sehr, das gelte auch für seine Heimat-Pfarreiengemeinschaft Oberstaufen, für die er seit 2018 verantwortlich zeichnet. Zuvor war er viele Jahre in Bad Hindelang.

Neubesetzung zum 1. Dezember

Aber warum ist er sich so sicher, dass bis Dezember ein Nachfolger für Maurus Meyer gefunden wird? „Die PG Oberstdorf wird im nächsten bischöflichen Amtsblatt zur Wiederbesetzung zum 1. Dezember ausgeschrieben“, sagt der Dekan und fügt an: „Ich bin mir sehr sicher, dass sich für die PG Oberstdorf einige Pfarrer bewerben.“

Oberstdorf sei einerseits durch den Wintersport und „die großartige Berglandschaft“ bekannt. Andererseits auch durch das vielseitige und lebendige Orts- und Vereinsleben, welches auch durch die beiden christlichen Kirchen geprägt sei. In Oberstdorf sollte ein Pfarrer eingesetzt werden, der sich neben seinem priesterlichen Dienst auch „gerne nahe an den Menschen bewegt“, sagt der Dekan. Wichtig seien dort die Vereine und das Bewahren von Traditionen.

Gebürtiger Kölner setzt im Gottesdienst auch auf Humor

Karl-Bert Matthias ist als umgänglicher Mensch bekannt. Der gebürtige Kölner bringt durchaus auch mal Humorvolles in seinen Gottesdiensten. Predigten, so sagte er vor einiger Zeit, seien ihm sehr wichtig. Aber wie soll das in den nächsten Wochen funktionieren können? Zur PG Oberstaufen zählen schließlich vier Pfarreien (Aach, Steibis, Oberstaufen und Thalkirchdorf) zur PG Oberstdorf drei (Oberstdorf, Schöllang und Tiefenbach). Er habe Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen, sagt der Pfarrer und fügt an: „Wir mussten aber leider auch einige Gottesdienste vorübergehend streichen.“ Die meisten Gottesdienstbesucher hätten dafür Verständnis gezeigt, einige seien enttäuscht, was er aber nachvollziehen könne.

Er ist schon immer eine Nachteule gewesen

Für ihn selbst bedeutet die doppelte Verantwortung, dass sein Jahresurlaub gestrichen ist. Er sagt: „Die Arbeit in den beiden großen Pfarreiengemeinschaften ist mir wichtiger und steht an erster Stelle.“ Der leitende Pfarrer sagt, es gelinge ihm noch gut, seine Sonntagspredigten rechtzeitig vorzubereiten. Dafür nutze er oft die späten Abendstunden. Mit einem Schmunzeln sagt er: „Da ich aber schon immer eine Nachteule gewesen bin, fällt mir das nicht schwer.“

Die seelsorgerische Arbeit spielt doch immer auch eine große Rolle, wie kann das derzeit funktionieren? „Für die seelsorgerische Arbeit in Oberstdorf bin ich verantwortlich und kann sie vertrauensvoll an die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter delegieren“, sagt der Dekan. Er nennt Kaplan Pata Raja, den Gäste- und Kurseelsorger Pfarrer Bruno Koppitz, Pastoralreferentin Nicola Traskalik, Gemeindereferentin Lisa Kiesel, Diakon Hans-Peter Pickart und einige „Priester und Diakone aus dem Dekanat, die Gottesdienste übernehmen.“

Ökumene ist auch ein Thema

Die Ökumene werde nach den Sommerferien ein Thema sein. Für die ökumenischen Gottesdienste zum Schulanfang seien die Pastoral- und die Gemeindereferentin zuständig“, sagt der Dekan. Die Ökumene werde weiterhin in Oberstdorf eine wichtige Aufgabe sein, „die ich aber nur in Absprache mit dem Pastoralrat und den Pfarrgemeinderäten angehe“. Karl-Bert Matthias wolle da „einem neuen Pfarrer nicht vorgreifen“.

Die verantwortungsvolle Aufgabe, eine Zeitlang zwei große Pfarreiengemeinschaften in bekannten Tourismusorten zu führen, sei durch die Hilfe vieler zu schaffen, „auch durch den lieben Gott“.

