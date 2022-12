Geschäftsinhaber aus Immenstadt unterstützt Stiftung von Alexander Zverev

Ein Immenstädter Herrenausstatter kreiert mit Alexanders Bruder Mischa einen Maßanzug. Den gibt es nur in seinem Laden zu kaufen. Die Kunden tun dabei Gutes.

07.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit August hat Herrenausstatter Felbinger aus Immenstadt einen prominenten Kooperationspartner: Mischa Zverev – ehemaliger Tennis-Profi, Unternehmer und Manager von Bruder Alexander Zverev. Beim Galaabend der Alexander-Zverev-Stiftung in Weiler (wir berichteten) wurde die Zusammenarbeit vorgestellt. Daraus soll auch Geld für die Stiftung fließen. Mit der Stiftung unterstützt der Olympiasieger und zweifache ATP-Tennis-Weltmeister Alexander Zverev Kinder und Jugendliche mit Diabetes.

Bei ihm selbst wurde Diabetes Typ 1 mit vier Jahren festgestellt, in diesem August machte er seine Erkrankung öffentlich. Gleichzeitig gründete er die Alexander Zverev Foundation. Stiftungszweck: Insulin und andere Medikamente an benachteiligte Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Wie das Management mitteilt, will sein Bruder und Stiftungsvorstand Mischa Zverev mit seiner Bekleidungsmarke „Loevik and Sons“ für zusätzliche Einnahmen sorgen.

Herrenausstatter aus Immenstadt arbeitet mit Zverev-Bruder zusammen

Unter dem Label „Loevik and Sons created by felbinger“ ergänze der Immenstädter Herrenausstatter die sportlich ausgelegte Zverev-Kollektion durch eine „edle Linie“. Wie die aussieht, war an dem Galaabend an Mischa Zverev zu sehen.

Er trug einen Maßanzug mit einem modernen Zwei-Knopf-Sakko aus italienischer Webware in royalem Blau, mit warmem Lila als zusätzliche Farbe. Den Anzug gibt es exklusiv bei Felbinger. Ein Teil des Verkaufspreises geht an die Alexander-Zverev-Stiftung. Weitere Kreationen sollen 2023 folgen.

