Bunte Feier zum 60. Geburtstag der Burgberger Schule

Bei der Feier 60 Jahre Schule in Burgberg werden viele Anekdoten erzählt. Es geht auch um eine Wette der Viertklässler im Jahr 1982.

01.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In 60 Jahren hat sich viel getan in der Burgberger Schule. Das wurde offensichtlich bei einer Feier am Freitagnachmittag, unter anderem mit einer bilderreichen Reise in die Vergangenheit.

Kinder und Eltern feiern beim Fest zum 60-jährigen Bestehen der Schule in Burgberg. Bild: Benjamin Liss

Der 60. Geburtstag wurde von Kindern, Lehrern, Eltern und Ehrengästen gefeiert. Sechs Klassen gibt es derzeit in der Grundschule. Schulleiterin ist die Burgbergerin Susanne Herz.

Das Baugrundstück musste entwässert werden

Unter anderem wurde eine Ausstellung „Unsere Grundschule früher und heute“ gezeigt. Zudem gab es das „Burgberger Fernsehen“ mit einem Rückblick, wie die Burgberger Schule entstanden ist: 1961 musste das Baugrundstück für die Schule entwässert werden, ist zu erfahren. Ein 220 Meter langer Graben wurde dafür ausgehoben. 1962 nahm die Gemeinde ein Darlehen für den Schulhausneubau in Höhe von 650.000 DM auf. Die Arbeiten gingen schleppend voran. Am 3. und 4. September seien zunächst Siebt- und Achtklässler eingezogen. „Nach der Schulmesse trugen die Schüler die Tische und Stühle in den ersten Stock des neuen Schulhauses.“ Erst nach den Weihnachtsferien habe für alle Schüler der Unterricht im neuen Schulhaus begonnen.

Seit 1969 eine Grundschule

Schulleiterin Herz blickte auf ihre eigene Schulzeit in Burgberg zurück und nannte wichtige Stationen: 1969 wurde die Volksschule zur Grundschule erklärt. 1973 genehmigte die Regierung die Einführung der Fünf-Tage-Woche: Am Samstag entfiel der Unterricht. 1974 wurde das Sportbad gegründet, es stand den Schülern kostenlos in den Sportstunden zur Verfügung. 1976 kam ein Kindergarten auf dem Gelände dazu. (Lesen Sie auch: Bauernhof im Allgäu mit Pferd: Warum immer mehr Hofbesitzer von Kühen auf Pferde umsatteln)

Im Juli 1982 fand die Einweihung des neuen Pausenhofes mit einer großer Attraktion statt: „Die Schüler der 4. Klasse wetteten mit dem damaligen Schulleiter Ferry Speigel, dass sie es schaffen, den Fußball-Bundesligaspieler Horst Hrubesch vom Hamburger SV zu holen“, sagte Herz. Tatsächlich schafften sie es.

Lesen Sie auch: Grüntenhaus: So tickt Pächterin und Lauf-Star Felicitas Deutschkämer